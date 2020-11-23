盤中零股交易滿月 投資人大賺

盤中零股交易即將滿月，投資人獲利大滿貫！台積電魅力無法擋，盤中零股交易上路至11月23日止，成交量已突破1萬張，平均投資人潛在報酬率高達7.86％，報酬率最優是敦泰、聯電、長榮三檔，報酬率在11～15％之間，而成交量前四名標的，均為小資族喜愛的「存股」標的，除台積電還有元大高股息、玉山金及元大台灣50。



證交所統計，自10月26日盤中零股交易上路來，投資人對盤中零股交易興趣高，成交金額約大盤成交值的0.21～0.22％以上，與盤後零股交易加計約在0.33％以上，較過去盤後零股交易占比只有0.1％多，明顯成長，證交所對未來盤中零股交易成長看法樂觀，俟開放一段時間才會研議是否開放當沖，但對信用交易則未列考慮。



證券業人士表示，一、二十年前零股交易不受投資人喜愛，主因不易買賣流通，因而持有零股投資人多以折價賣出，讓零股投資人「有利可圖」，然而隨著台股高價股時代來臨，以及有特定的零股投資人在盤後買進，零股成交值格已與市價差不多，但隨著盤中零股交易上路，卻開始明顯出現盤中零股買進價格比市價高，可見小資族透過零股交易來達到「零存整付」的存股目標。



據統計，台積電、元大高股息、玉山金、元大台灣50、鴻海、敦泰、聯電、長榮、第一金及元大金等十檔，居10月26日開放盤中零股交易來前十高。



其中，台積電已達到10,493張，零股投資人買進均價為460.31元，以23日收盤價496.5元，等於潛在投報率7.86％，其他9檔個股成交量也都突破100萬股至3,000萬股以上，報酬率最低是玉山金的1％，敦泰、聯電、長榮表現最優，報酬率在11～15％之間。