台股市值15強 排名大風吹

半導體股紅透半邊天！台積電今年市值翻了五成，衝上12.87兆元，將戰13兆元大關，IC設計股龍頭聯發科，市值相繼超車台化、鴻海，成為台股市值二哥，晶圓雙雄之一的聯電，不讓台積電專美於前，23日股價衝上漲停，市值排名從去（108）年底的34名，一躍而上至目前的第13名，總市值蓄勢挑戰股王大立光地位。



一場令人擔心害怕的新冠疫情，展開全球肆虐，卻出乎市場意料，意外譜出半導體族群美麗的旋律，而各別產業也因受惠及受害而出現版圖大調整，個股市值排名重新大洗牌！台積電「發光發熱」，聯發科成市值二哥，台達電及聯電排名大躍升；大立光則倒退嚕，從去年底的第6名掉到第12名。



全球疫情帶來半導體商機也點燃股價大漲火種，台積電市值從去年底的8兆多元，一路過五關斬六將，直接越過9、10、11、12兆元大關，日前盤中也一度衝過13兆元大關，穩居台股市值王，以23日的12.874兆元來看，占台股市值比重已從過去的二成躍升至三成。而在台積電的大補丸挹注下，台股上市市值再創歷史新高，正式突破42兆元大關，來到42.283兆元。



台新投顧副總黃文清指出，受惠於今年5G商機大爆發，今年來半導體股大漲，不但台積電市值大躍進，聯發科晉升市值二哥，聯電排名更是一路挺進，與其他大型權值股距離拉大，市場普遍看好聯發科明年5G晶片成長動能，預估明年可望倍增，對明年股價持續看好，目標價上調至900元，台積電赴美設廠將獲得60億元補助，配合產能持續擴增及市場無競爭對手，也看好台積電股價目標價至570元。



聯電23日傳出有外資機構調高目標價至54.5元，拉抬股價衝上漲停36.35元，外資23日再買超聯電18,981張，累計自11月12日來，買超已超過10萬張，外資成為聯電市值站上4,500億元之上、達4,515億元，直逼大立光的4,559億元的主要功臣。