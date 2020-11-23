投信鎖碼股 拚季底作帳行情

外資在美國總統大選後啟動回補台股列車，台股23日創下波段高點，多頭攻勢可期，特別中低價及中小型股接棒演出，有利於投信年底的季底作帳，投信鎖碼股包括旺宏（2337）、元晶（6443）、長榮（2603）等13檔將受惠。



康和證券投資總監廖繼弘表示，台股短線急漲，23日收盤13,878點，大漲161.57點，指數與年線乖離17.56％，指數過熱，一旦大型股進入休息，中小型股趁勢進行落後補漲，有利於行情走得更久更健康。



永豐投顧總經理李學詩表示，本波台股由資金行情推波助瀾，美國FED從今年3月至9月增發近3兆美元，ECB則有2.5兆美元，因疫情將波雲見日，景氣復甦有望，資金流入股市，惟基於台股11月以來大漲1,331.67點，上漲幅快速，投資人應該冷靜應對，買黑不買紅。



宏遠投顧副總陳國清表示，趁著外資發動攻勢暫緩，台股由內資接棒演出，尤其可以關注投信季底作帳的鎖碼股。



挑選近五個交易日投信買超有旺宏、元晶、長榮、聯電、長榮航、金像電、陽明、奇力新、南亞科、萬海、晶電、寶成、嘉聯益等13檔個股，投信加碼3,601～44,852張。



陳國清表示，投信布局的個股以第四季產業景氣暢旺及2021年第一季展望無虞的個股，如記憶體廠旺宏、南亞科，晶圓代工產能吃緊的聯電，因疫情有望結束受惠股長榮航、製鞋廠寶成，第四季淡季不淡且運價維持高峰的貨櫃航運股長榮、陽明、萬海，被動元件廠奇力新，PCB股金像電、嘉聯益等，半導體類股



陳國清表示，被動元件奇力新及國巨近期股價漲勢同步，市場看好奇力新切入5G手機電感，目前訂單能見度達4至5個月，看到2021年第一季。市場也看好國巨朝著高階應用布局如5G、車用、IoT、醫療、航太等。



投信布局的製鞋大廠寶成近期表示，因疫情即將消散，經濟恢復，宣布取消員工無薪假，員工12月恢到公司正常上班，寶成營運將逐步成長。