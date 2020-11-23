代工訂單強強滾 晶圓三雄狂奔

半導體需求暢旺，晶圓三雄股價強強滾，龍頭股台積電（2330）上揚1.74％作收朝500元邁進，二哥聯電（2303）在外資看好喊買下，23日漲停鎖死創18年新高，世界（5347）市值達1,770億元也創下歷史新高紀錄。



外資近期頻頻調升聯電目標價，而高盛再喊出市場最高價54.5元，看好其股價仍有近七成表現空間。帶動聯電股價23日開盤9分鐘即攻上漲停價36.35元，改寫逾18年來新高價位，三大法人大買21,741張；權王台積電上揚1.74％，重返五日線；世界先進則在早盤衝上115元歷史天價後，漲勢收斂，終場上漲2.86％，成交量創逾三個月新高。昇陽半導體、旺宏、茂矽及新唐漲幅則介於2～6％間。



晶圓代工二哥聯電第三季營收448.7億元，季增1.08％、年增19％，歸屬母公司淨利達91.1億元，創逾14年來新高；每股純益0.75 元，單季賺贏今年上半年。外資指出，在8吋需求強勁、價漲趨勢下，加上5G、AI等需求推升，預估聯電今年每股純益達1.85元，明年更可望上看2元。法人亦看好聯電第四季晶圓出貨量季增1～2％，產能利用率達94～96％。



8吋晶圓需求大增，加上中芯遭美制裁後，晶圓代工產能更加緊俏。法人指出，目前多家上游IC設計業者出現吃緊，推動旺季效應延續至明年首季。而在下游高價搶單下，訂單湧入6吋晶圓，推升其代工價第四季至明年首季漲幅上看10～20％，茂矽、漢磊、新唐訂單爆滿。其中，茂矽第三季每股純益達2.01元，創單季新高、終結連六季虧損，推升前三季由虧轉盈。



兆豐國際投顧董事長李秀利點出半導體族群大漲四大原因，首先近期晶圓代工價格上揚，個股基本面好轉。此外，美股費半指數近期頻創新高，且外資大量回補權值股。此外，美國總統由拜登勝選，中美貿易戰可望趨緩，華為、中芯禁令下的利多及利空族群恐出現逆轉，惟隨疫情趨緩，相關產業應不至於因此出現重大利空。



宏遠投顧副總經理陳國清則指出，台股上周受美股上漲激勵，台積電股價創高、帶領半導體股衝鋒，後續若美股續強，台股則有望向上挑戰14,000點關卡。惟在樂觀情緒已逐漸達到高峰之際，投資人仍應保持謹慎態度。