11月23日一分鐘強弱勢股

11月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

聯電(2303)

9.98

8吋產能利用率高檔不墜，第3季獲利創下14年新高

晶豪科(3006)

9.97

記憶體出貨暢旺，10月合併營收為單月營收歷史次高

光耀(3666)

9.96

陸手機品牌拉貨、新增韓系客戶，業績大好，擬辦1億元現增

晶心科(6533)

9.94

大陸疫情趨緩，10 月每股賺0.57元，更賺贏第二季

台揚(2314)

9.92

全球瘋建5G，台廠出貨添翼，早盤攻頂，寫逾1年高價

旺玖(6233)

9.91

IC設計買盤再度點火，市場多方猛攻，帶量衝上漲停

晶相光(3530)

9.87

CIS 至少缺貨至明年上半，晶相光將進軍中高階市場

鈺創(5351)

9.83

取得USB4及Thunderbolt4雙認證廠商

第一銅(2009)

9.57

LME期銅漲至近2年6個月高點，激勵股價翻紅攻漲停

一詮(2486)

6.48

LED題材有戲，外資連3日敲進，早盤爆大量頻頻觸及漲停。

製表：王淑以

11月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

晟鈦(3229)

9.92

第三季財報每股淨值低於5元，改列為為全額交割股

通訊-KY(6404)

9.81

會計師出具無保留意見、繼續經營重大不確定性

凱羿-KY(2939)

7.67

公司遭詐騙，恐認列10億元虧損，股價持續下挫未停歇

金穎生技(1796)

7.45

遭列為列注意股票，公司自結10月每股虧0.1元

天瀚(6225)

7.10

前三季合併虧損580萬元，每股稅後-0.05元

兆遠(4944)

6.87

前三季合併虧損4591萬元，每股稅後-0.53元

申豐(6582)

5.71

醫療手套大廠，因疫情而訂單大增，但疫苗利多衝擊股價

富邦媒(8454)

5.47

新冠肺炎疫苗將陸續上市，疫情受惠股成為市場拋售的標的

立積(4968)

4.26

WIFI6供應鏈，營運可期，股價大漲，惟漲多修正

杏國(4192)

3.81

營運低迷，累積虧損達實收資本額二分之一，股價下挫

製表：柯宗沅

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組