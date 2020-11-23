11月23日一分鐘強弱勢股
11月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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聯電(2303)
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9.98
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8吋產能利用率高檔不墜，第3季獲利創下14年新高
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晶豪科(3006)
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9.97
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記憶體出貨暢旺，10月合併營收為單月營收歷史次高
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光耀(3666)
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9.96
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陸手機品牌拉貨、新增韓系客戶，業績大好，擬辦1億元現增
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晶心科(6533)
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9.94
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大陸疫情趨緩，10 月每股賺0.57元，更賺贏第二季
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台揚(2314)
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9.92
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全球瘋建5G，台廠出貨添翼，早盤攻頂，寫逾1年高價
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旺玖(6233)
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9.91
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IC設計買盤再度點火，市場多方猛攻，帶量衝上漲停
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晶相光(3530)
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9.87
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CIS 至少缺貨至明年上半，晶相光將進軍中高階市場
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鈺創(5351)
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9.83
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取得USB4及Thunderbolt4雙認證廠商
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第一銅(2009)
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9.57
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LME期銅漲至近2年6個月高點，激勵股價翻紅攻漲停
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一詮(2486)
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6.48
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LED題材有戲，外資連3日敲進，早盤爆大量頻頻觸及漲停。
製表：王淑以
11月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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晟鈦(3229)
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9.92
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第三季財報每股淨值低於5元，改列為為全額交割股
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通訊-KY(6404)
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9.81
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會計師出具無保留意見、繼續經營重大不確定性
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凱羿-KY(2939)
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7.67
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公司遭詐騙，恐認列10億元虧損，股價持續下挫未停歇
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金穎生技(1796)
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7.45
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遭列為列注意股票，公司自結10月每股虧0.1元
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天瀚(6225)
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7.10
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前三季合併虧損580萬元，每股稅後-0.05元
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兆遠(4944)
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6.87
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前三季合併虧損4591萬元，每股稅後-0.53元
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申豐(6582)
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5.71
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醫療手套大廠，因疫情而訂單大增，但疫苗利多衝擊股價
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富邦媒(8454)
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5.47
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新冠肺炎疫苗將陸續上市，疫情受惠股成為市場拋售的標的
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立積(4968)
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4.26
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WIFI6供應鏈，營運可期，股價大漲，惟漲多修正
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杏國(4192)
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3.81
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營運低迷，累積虧損達實收資本額二分之一，股價下挫
製表：柯宗沅
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