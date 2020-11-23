15檔雙作帳股乘風起

進入年底作帳時刻，投信與集團雙作帳股有望成為資金新寵兒，包括南電（8046）、奇力新（2456）、台化（1326）等15檔投信認養的財團股中，11月來股價穩中透堅，隨年底作帳行情步入最後績效大比拚階段，相關概念股可望受惠。

元富投顧總經理鄭文賢指出，近期外資回補力道較大，投信則反以持盈保泰操作為主，然投信長期的核心持股年底前也相對有撐，也有望成為第四季作帳重心。

從集團股中挑選投信11月以來買超逾千張，以及股價站上11月以來投信買超平均價格的個股，同時為避免作帳行情反變成結帳行情，篩選持股比例小於一成的公司，選出南電、奇力新、台化、台塑、富邦金、國巨、金居、南亞科、華新科、國泰金、台塑化、元太、凱美、創意及聯詠等15檔個股。

其中國巨、金居、南亞科等3檔個股11月以來投信買超張數雖未如南電、奇力新逾萬張，但持股比例大約落在1～3％左右，遭調節的機率也相對較低，況且在基本面及其產業明年發展上面，國巨與金居分別有被動元件漲價與5G基地台建置題材，南亞科也因DRAM產業有望在明年第一季落底，近期不僅獲投信青睞，外資及自營商也持續加碼買進。

華南投顧董事長儲祥生表示，根據往年經驗來看，集團確實會在年底拉抬基期相對偏低的子公司，但投信方面，主要看前五名基金的績效表現差異判斷，並不一定會出現所謂作帳行情，整體而言年底的作帳機會大機率在落後補漲股，對於漲多個股要再獲得拉抬難度較高。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，年底法人作帳包含漲幅高伺機獲利賣出、抗跌、低檔拉抬等三種操作模式，投資人若要搶搭法人作帳列車，最重要的是不要上錯車，應以低檔拉抬作帳股為主，在年底前為自己的投資操作增加獲利。