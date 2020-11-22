11/23盤前掃描》外資汰弱擇強 12檔狂吸金
11月以來狂敲台股的外資， 近二日在個股操作上進行劇烈調整，以「汰弱擇強」為原則，合計賣超台積電及大立光達141億元，明顯逢高調節，並將資金轉進第四季具有漲價題材、獲利成長動能強、股價表現落後的個股。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
外資逆勢買 12檔吸金
這些個股集中在景氣循環向上的鋼鐵、塑化、紡織股等，帶動產品報價上漲，另面板也在市場需求熱絡，價格上揚，帶動獲利大增…閱讀全文
半導體產能 全線吃緊
美國華為禁令導致封測廠9月15日後無法再接華為海思訂單，華為停單後的產能缺口原本預期要等到明年第二季後才會補足，但沒想到9月之後其它客戶訂單大舉湧現…閱讀全文
比起RCEP 業者更擔心匯率
蔡圖晉建議政府協助業界引導匯率貶值，「最好能貶值至少5％，達到新台幣近30元兌換1美元，最起碼貶值至29.5元兌換1美元，才有助於業界紓解外銷困境。」…閱讀全文
面板漲勢 延續到明年
市場擔心未來局部封鎖、運輸問題，使得整體供應鏈備貨更積極，甚至希望提高安全庫存水位，也讓面板供應鏈需求居高不下，預期面板價格漲勢將延續到1月…閱讀全文
全球支付最常用貨幣 歐元超越美元
美元今年以來走勢疲弱，連帶翻轉國際貨幣市場，環球銀行金融電信協會最新統計顯示，歐元自今年10月起超越美元，成為全球支付中最常用的貨幣…閱讀全文
進口需求暴增 美農產品外銷等嘸貨櫃
今年下半美國對亞洲的商品進口需求比往年暴增，導致貨櫃到港卸貨後隨即返回亞洲裝貨，害美國農產品外銷等不到貨櫃可用…閱讀全文
行庫緊縮大陸授信 國企入列
儘管目前幾乎全體行庫對大陸的曝險已較三年前「對半砍」，但接下來大型行庫在「防雷」下，還會再有新一波的緊縮措施，包括國企將入列緊縮名單…閱讀全文