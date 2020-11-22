三王領台股 旺進2021年

外資單月啟動逾千億元回補，激勵台股大秀爆發力，加權指數勢如破竹站穩13,000點，雖不急於立即挑戰萬四大關，惟外資已瞄準台股三王威力：台積電中長線拚站上600元、股王大立光反彈上4,000元、聯發科突破前高衝800元，三王合體，台股將提前啟動2021年多頭行情。

國際資金截至10月底，對台股賣超金額一度創紀錄突破7,000億元，台股遭提款狀況非常險峻，所幸，11月迎來的銀彈及時雨又快又猛，單月迄今大舉回補上市1,468億元，令全年度賣超迅速縮窄至5,581億元。至年底前，外資賣超金額還能下降至多低，是市場看待外資對台股來年態度的首要指標。

外資11月迄今買超個股上，投入金額以對台積電加碼最鉅、達331億元，排名居次者恰好就是聯發科的157億元，完全展現國際資金對半導體兩座神山的高偏好度。累計外資11月以來加碼逾10億元以上個股，則高達48檔之多，股王大立光亦獲18億元資金挹注，榜上有名。

台積電20日收488元，上周一度衝上506元新天價，完成台積電「5」字頭里程碑；凱基投顧、瑞銀、里昂、匯豐、廣發證券等已組成「600元俱樂部」，台積電股價中長期若能夠達標，台股很可能更上層樓。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀看好，台積電運算平台業務將接力5G智慧型手機後的下一波成長，大客戶陣容不只囊括了蘋果MacBook的M1處理器、超微（AMD）的CPU，潛在尚有英特爾CPU委外代工訂單。

以短期5G動能來看，陳佳儀認為，IC設計庫存天數從第二季的78天，下滑至第三季的72天，評估半導體產業應無重大庫存修正風險，基於台積電客戶組成多元，加上各製程業務全方位布局策略，產能利用率可維持高檔。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻多次指出，華為分割榮耀品牌後，儘管聯發科能不能順利出貨給榮耀仍待觀察，然聯發科確實是華為與榮耀得以延續業務的關鍵受惠者；放眼2021年，大摩估計，聯發科智慧機晶片業務將會持續強勁。

股王大立光同樣受惠榮耀分割案，野村證券科技產業分析師李佳伶更預言，華為分割榮耀後，提供大立光與相機產業一線生機，華為加「新」榮耀自2021年下半年起，將有出貨上檔空間。

附帶一提，外資11月以來加碼個股金額較高的對象還有日月光投控、國巨、鴻海、台塑、國泰金、南亞科、台化、台達電、聯詠等，均在30億元以上。