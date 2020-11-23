軋空三部曲啟動 台股攻萬四

台股融券張數正式突破百萬張達100.28萬張，創下近14年來新高，法人指出，外資回籠帶動新台幣續升，搭配軋空三部曲（誘空、養空、軋空）啟動，台股有望挑戰前高13,785點及13,800點壓力，如量能擴增將直攻萬四。

外資於11月狂補上市櫃1,550億元，然代表散戶指標的融資券上周增至100.28萬張，突破關鍵水位100萬張，創下2006年12月25日104萬張以來高點，本月以來券單增加10.03萬張；券資比逾五成的個股有鈺創、新唐、金益鼎、大學光、久陽、恆大、泰金寶-DR、鴻碩、安集、康那香、毛寶、南電等，空頭四面受敵。

此外，台股借券賣出張數也居高不下，上周借券餘額維持在837.42萬張，本月以來增加39.75萬張，其中友達、群創、宏碁、華邦、彩晶、華通及台泥借券賣出餘額大增1.14～22.94萬張。

第一金投顧董事長陳奕光指出，外資前10月累計賣超達7,049億餘元，本月保守估計外資還會買超2,000億元，如果台積電強勢，指數有望直攻14,000點；目前台股擁多項利多，包括新台幣升值（台商資金回流及外資加速回補）、軋空行情（誘空、養空、軋空）、缺貨漲價效應（被動元件、記憶體、晶圓代工）、後疫情財政政策推升原物料、資產營建等題材持續加持。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股上周成交值1.14兆元，是9月初以來周大量，但前三天的成交量高於2,300億元，之後兩天都量縮，以27日摩台期結算，下周一（30日）盤後MSCI權重生效，指數偏向13,500點到13,800點區間整理，挑戰萬四關鍵在量能要能擴增。

德信證券台股策略分析師林信富也認為，由於大盤短線已漲了一段，本周高檔震盪機會較高。

「不會每次都急行軍般地大漲，稍微冷卻些，對台股來說也比較健康」，因此，預期可能台積電等權值股暫歇，由中小型股接棒輪動，也符合市場偏好；預期指數大區間高低點落在13,300～13,800點，約在13,500點上下100、200點間狹幅震盪。