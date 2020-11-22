台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好蘋果供應鏈、生技等八大類股

台股上周震盪攻堅行情，周K線拉出連三紅。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、塑化股、汽車股、水泥股、資產股、鋼鐵股、生技股等，研判本周指數將在13,500～13,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.各國央行持續偏寬鬆政策有利資金動能。2.外資轉賣為買，挹注買盤動能。3.新冠疫苗研發獲得進展，有利於後續控制疫情。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.新冠疫情二度爆發封城疑慮仍在。2.美國大選爭議仍未完全平息。3.電子產業營運高峰已過，需求逐漸轉淡，影響電子公司業績減弱表現。

日盛投顧：指數上看14,000點

台股20日加權指數收盤為13,716.44點，較13日的13,273.33點，累計上漲443.11點，漲幅為3.34％。日盛投顧預期本周指數在13,500～14,000點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：半導體股、蘋概股、5G股、金融股、車用電子股、運動風概念股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：1.全球央行貨幣政策持續寬鬆。2.聖誕節銷售旺季來臨。3.蘋果拉貨動能強，帶動相關供應鏈業績表現。

但日盛投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.歐美新冠疫情確診人數持續高檔。2.美中爭霸長期難解。3.全球經濟復甦具挑戰。

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