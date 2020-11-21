14檔法人連買 乘勝追擊

中鋼、旺宏等產業趨勢看好，近期獲2萬張以上買超

企業對2021年展望樂觀，封測大廠日月光投控旗下日月光半導體開出第一槍，將調漲新年度第一季封測平均接單價格。法人年底作帳搶紅包，市場專家表示，包括中鋼、旺宏等14檔個股，產業趨勢看好並吸引法人連買，有機會乘勝追擊。

篩選14檔法人連買、買超張數達2萬張以上的個股，包括中鋼、旺宏、友達、寶成、台化、正新、元大金、南亞科、佳世達、台塑化、仁寶、統一、台新金及元晶。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美國總統大選後，市場回歸基本面，資金重回新興市場，帶動台股突破13,031點前高，在外資回補台股，台灣GDP與企業獲利上修下，2021年農曆年前有望攻堅萬四關卡，全年則有挑戰萬五新高的機會。

他預期，美國新總統上台後，國會將通過新一輪紓困方案，美國財政赤字進一步擴大，使通膨及物價指數上升，美元及債券價格走弱，新台幣升值，資金流向台灣，進而帶動台股再走強，驅動了半導體、原物料及電動車等產業領域發展，成為三大選股方向，價值型及成長型群雄併起。

元富投顧總經理鄭文賢指出，目前台股上漲動能來自電子股，半導體族群獨領風騷。就台股前三大類股權重，2019年底到11月來看，電子類股占比從57升到62，金融類股從13.6降至11，塑膠類股5.2降至4.2，台股結構出現質的改變。

鄭文賢預期，美中對立關係，在美國大選後不易改變，台廠仍將在兩強中爭取商機。

鄭文賢提醒，若疫情不退，美國被迫再度封鎖，經濟復甦陷入停頓；美國殖利率開始上揚，可能引發處於歷史高檔的股市開始修正；年底加碼的失業救濟補助陸續到期，美國新一輪財政紓困遲不通過等，投資人宜注意。