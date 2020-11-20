到頂了？2020版擦鞋童 台股赫見5驚悚敗象

大盤衝破萬三之後，市場盼望行情直接挑戰萬四，無畏美股震盪，台股每天買氣十足，指數創歷史新高、上市櫃市值創歷史新高、台積電股價創歷史新高。當景氣循環不再、本益比直線拉高，此時技術面、基本面、任何統計資料都無法解釋行情，市場真的很瘋，敗象由此而來。

據工商時報報導，國壽超驚奇，賣股債海賺千億，前九月賺近1,127億，創成立57年來新高，未實現利益還有高達1.262億。一般人會看到驚奇、海賺、利益、千億這些字眼，容易忽略報導裡有一個字：賣。如今大盤上13.000點，國泰金能實現千億獲利，是過去幾年低檔耕耘等行情一路大漲逐步賣出，而非於13.000點才開始大買，不是嗎？

多頭市場崛起需要人氣，結束也是人氣，不是人氣退潮，而是人氣累積到一定程度行情過熱反轉。以往股市有所謂擦鞋童理論，意思就是連擦鞋童都在討論股票的時候，就是股市到達高峰準備下跌的時候。現代社會沒有擦鞋童，如何判斷行情高峰，或者擦鞋童並沒有消失，只是更廣泛化身到各行各業的人群裡面，形成台股五大敗象：

一、台股新增開戶數飆破百萬，倍數成長。

二、台股上萬三，投資理財榮登暢銷書排行。

三、股市小白發威，股市討論區盛況空前。

四、股票炫耀文滿天飛，網友個個是股神。

五、現在開戶、K書練功、四處加LINE報牌群組

還有炫富的人，通通是輸家。

投資人在行情創歷史新高之際開戶、進場，研究、加LINE，未必能得到寶貴資訊，但肯定買到超貴股價，所有現在的資訊無非是讓人以為，漲到這裡的股票還很便宜，未來還值更高價格，還會再漲。沒有人前仆後繼下去買股票，國壽也很難「賣」股實現千億獲利，建議投資人此時應逆向思考莫擦鞋童上身，逢高減碼，向下操作。

(本文作者為摩爾投顧分析師王文良)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（ 中時新聞網 編輯、 吳美觀 、文、分析師王文良 ）

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