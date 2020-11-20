11月20日一分鐘強弱勢股
11月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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星通
(3025)
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9.96
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具備低價與轉機題材，Q3起市場逐步復甦，營運由虧轉盈
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研通
(6229)
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9.96
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半導體市場火燙，前三季EPS達1.14元，改寫近10年同期新高
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友輝
(4933)
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9.95
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Q3旺季帶動光學膜業績升溫，前三季獲利已賺贏去年全年
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辣椒
(4946)
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9.93
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財報顯示淨值已高於所列示股本二分之一，恢復一般交易
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青雲
(5386)
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9.90
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比特幣站穩18,000美元大關，相關概念股同步噴出
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晶豪科
(3006)
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9.89
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IC設計族群受惠多方青睞，股價20日帶量越過前波高點
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金山電
(8042)
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9.88
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鋁質電容市場需求強勁，泰國廠的稼動率也已滿載
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迅杰
(6243)
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9.87
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受惠PC市場需求提升，Q3本業擺脫2011年以來持續虧損態勢
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金麗科
(3228)
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9.62
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去美化效益推動ASIC出貨量明顯看增，業績逐步好轉
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愛普
(6531)
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9.55
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聚焦高毛利客製化產品及服務，Q3毛利率睽違4年重返三成
製表：柯宗沅
11月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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撼訊
(6150)
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9.62
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因比特幣題材股價短線衝高，遭打入分盤交易，拉回整理
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德微
(3675)
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8.17
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法說會中透露未來兩年毛利率將破四成，市場信心卻顯不足
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廣寰科
(3287)
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5.79
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早盤開高後面臨10日向下跳空缺口壓力，終場再度回測月線
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東和
(1414)
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5.60
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資產題材淡化，外資單日轉賣近千張，跌破短期均線
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艾華
(6204)
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5.49
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股價遭櫃買中心列入處置股，20日開高走低，守住5日均線
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怡利電
(2497)
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5.16
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儘管業績前景樂觀，但前三季每股虧損0.77元，追價買盤保守
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興能高
(6558)
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5.14
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外資籌碼調節，連三日賣超，股價維持震盪整理格局
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上緯投控
(3708)
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4.76
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獲利了結賣壓出籠，三大法人聯袂賣超3,218張，回測季線支撐
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杏國
(4192)
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4.72
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Q3累積虧損已達實收資本額二分之一，低檔反彈無力
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銘鈺
(4545)
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4.45
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自結10月每股獲利0.07元，較去年同期衰退11.52％
製表：柯宗沅
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