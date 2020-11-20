11月20日一分鐘強弱勢股

11月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

星通

(3025)

9.96

具備低價與轉機題材，Q3起市場逐步復甦，營運由虧轉盈

研通

(6229)

9.96

半導體市場火燙，前三季EPS達1.14元，改寫近10年同期新高

友輝

(4933)

9.95

Q3旺季帶動光學膜業績升溫，前三季獲利已賺贏去年全年

辣椒

(4946)

9.93

財報顯示淨值已高於所列示股本二分之一，恢復一般交易

青雲

(5386)

9.90

比特幣站穩18,000美元大關，相關概念股同步噴出

晶豪科

(3006)

9.89

IC設計族群受惠多方青睞，股價20日帶量越過前波高點

金山電

(8042)

9.88

鋁質電容市場需求強勁，泰國廠的稼動率也已滿載 

迅杰

(6243)

9.87

受惠PC市場需求提升，Q3本業擺脫2011年以來持續虧損態勢

金麗科

(3228)

9.62

去美化效益推動ASIC出貨量明顯看增，業績逐步好轉

愛普

(6531)

9.55

聚焦高毛利客製化產品及服務，Q3毛利率睽違4年重返三成

製表：柯宗沅

11月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

撼訊

(6150)

9.62

因比特幣題材股價短線衝高，遭打入分盤交易，拉回整理

德微

(3675)

8.17

法說會中透露未來兩年毛利率將破四成，市場信心卻顯不足

廣寰科

(3287)

5.79

早盤開高後面臨10日向下跳空缺口壓力，終場再度回測月線

東和

(1414)

5.60

資產題材淡化，外資單日轉賣近千張，跌破短期均線

艾華

(6204)

5.49

股價遭櫃買中心列入處置股，20日開高走低，守住5日均線

怡利電

(2497)

5.16

儘管業績前景樂觀，但前三季每股虧損0.77元，追價買盤保守

興能高

(6558)

5.14

外資籌碼調節，連三日賣超，股價維持震盪整理格局

上緯投控

(3708)

4.76

獲利了結賣壓出籠，三大法人聯袂賣超3,218張，回測季線支撐

杏國

(4192)

4.72

Q3累積虧損已達實收資本額二分之一，低檔反彈無力

銘鈺

(4545)

4.45

自結10月每股獲利0.07元，較去年同期衰退11.52％


製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組