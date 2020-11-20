上市、櫃企業營運快報

今（11/20）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.導線架廠順德受惠車用品拉貨強勁，法人估第4季業績看季增5%到10%，明年逐季成長可期，明年全年業績看增15%到20%，明年車用導線架業績成長看2成。

展望順德到明年營運表現，法人指出順德目前訂單能見度看到明年首季，估明年第1季業績可較今年第4季佳，今年第4季較第3季成長約5%到10%。

明年整體展望樂觀，估業績成長幅度在15%到20%區間，逐季成長可期，主要是車用導線架拉貨力道強勁，明年車用導線架新品可發酵貢獻營收。

2.中揚光(6668)因持續投入研發及提列逾期信用減損(應收帳款備抵呆帳)8000萬元，前3季稅後盈餘5628萬元，年減43.31%，每股盈餘為0.83元。

不過客戶付款正常，逾期信用減損金額有機會在第4季回沖，中揚光預估，今年營收可望優於去年，希望獲利能維持去年水準，由於轉投資紘立光電接獲無人載具大單，預計明年放量出貨，加上手機鏡頭需求回穩，中揚光表示，明年業績可望比今年好。

3.汽車零配件廠江申明年台灣市場看小幅成長，明年整體業績看穩健成長，轉投資廣州恩梯恩和襄陽恩梯恩未來3年營運穩定。

展望江申明年營運表現，法人預期明年上半年開始巴士換車需求及電動巴士新需求將陸續浮現，此外今年11月開始大型貨車明顯增量，預估到明年8月底前江申可望受惠訂單穩定。

江申今年前3季稅後淨利2億元，較去年同期1.98億元增加1.21%，前3季每股稅後純益2.74元，略高於去年同期EPS 2.7元。

4.為了強化消費者對於國產豬肉的信心，並推廣屏東六堆黑豬肉，屏東縣政府將於11/21（六）13：30～18：00在高雄漢神百貨B3舉辦「屏東六堆黑豬肉宣傳行銷及品嚐會」，活動特別邀請漢來美食西餐行政主廚張駿霖，使用米其林餐廳指定選用的「六堆黑豬」肉品料理成四道精緻美食，歡迎民眾朋友一同來品嘗。

5.在台灣大街小巷存在34年的「麥味登」早餐品牌將以揚秦掛牌上櫃，執行長卓靖倫表示，麥味登目標明年底在台灣達到千店規模，而旗下「炸雞大獅」明年也預計在台新增50店。

揚秦國際2020年前3季合併營收新台幣10.9億元，年增14%，稅後淨利0.48億元，年增4.5%，每股盈餘2.71元，在疫情下仍逆勢成長，近3年雖然進行門市總量管制與體質調整，但每年營收皆持續走揚。

6.晶圓代工廠台積電股價屢創新高，聯電今年來股價也有不錯表現，大漲95%，矽統持有聯電2.85億股，持股市值隨著水漲船高，超過新台幣90億元。

7.誠品生活展店腳步不停歇，才剛宣告2022年將在馬來西亞開展東南亞首家旗艦店，位在香港荃灣D‧PARK愉景新城的「誠品生活荃灣店」也正式開幕，成為誠品在香港的第5家正式店點。

8.台灣綠能產業持續獲僑外投資青睞，10月丹麥商以新台幣180億元擴大投資沃旭能源，拉高今年前10月投資金額至73億4517萬5000 美元，為近10年以來第4高。

9.微風線上精品BREEZEONLINE19日開站，首日在搭配直播節目下平台湧入超過百萬人觀看，一度超過30萬人同時上線，首日銷售已有近萬筆成交訂單，總會員人數也暴增達到近80萬會員，預料在年底將突破百萬會員，其中更有De Beers百萬項鍊珠寶下單，預計首年業績上看五億元。

10.台灣唯一的台南亞果遊艇嘉年華，20日一連3天在台南安平港舉行，現場展出共8億元的遊艇和超跑，這場台灣僅有的動態遊艇展，民眾可搭艇出海，體驗海上高貴不貴的休憩活動。

而亞果遊艇會的會員渡假中心也在20日上午取得建照，並動土興建第一期工程，預定2022年完工，成為全台唯一規模遊艇會員中心。

11.全球金融市場廣泛用作定價或評價的倫敦同業拆借利率（LIBOR），預計將在2021年底退場。各國主管機關要求金融機構應盡快停止承作以LIBOR為參考利率的交易。

新冠肺炎疫苗即將問世，全球企業歡欣鼓舞，然而LIBOR退場卻使銀行業如臨大敵。普華（PwC）法律商務事務所資深顧問林信宏指出，美國及香港銀行所使用的貸款合約中，對於參考利率無法取得時的替代條款，不見得可以完美應付未來LIBOR將永遠退場的狀況，未來有些合約將面臨不確定性。

12.中科管理局為協助園區廠商智慧轉型，今天舉辦「中科產業AI化技術應用成果發表會」，中科表示，盼以平台技術，媒合技術與專家能量，使技術能量可進行模組化移轉以利複製。

13.電商業者PChome網路家庭今天參加櫃買中心線上業績發表會，投資長兼策略長周磊表示，網家旗下金融服務陸續上線，已推出個人貸款服務，預計2021年推出保險與跨境支付服務。

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