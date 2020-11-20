台股萬三不墜 庶民投資意願史上最強

新台幣站穩1萬3千點，庶民投資台股意願史上最強。國泰金控20日公布最新調查，其中民眾「錢進台股」已維持連續六個月正意願，是國泰金2013年3月啟動調查以來，最長期間的股市投資正意願，代表許多民眾都「心動」，希望靠投資台股理財。

國泰金每月都會公告國民經濟信心調查，這是針對其集團客戶定期發出電子問卷，以了解最直觀的民眾經濟感受，被稱為是國泰庶民指標，11月成功回收逾3萬多份有效問卷。

11月因為秋冬新冠肺炎疫情再起、加強防疫控管的疑慮再起，所以也引發民眾對未來半年景氣的憂慮，11月有逾32％的受訪者擔心未來半年景氣會比現在惡化，但同時還是有逾35％覺得會更好，所以未來景氣指數仍維持正樂觀，但從10月的9.4，微降到3.1，終止連三個月上升的趨勢。

民眾對未來就業機會亦略轉悲觀，有逾40％的受訪者覺得未來半年就業市場會比現在困難，就業樂觀指數維持負數，且11月比10月再下降。

因為對未來景氣及就業略轉悲觀，亦影響民眾消費意願，非耐久財消費意願指數由10月的3.4，到11月略降為2.3。

不過在此同時，民眾最樂觀的就是對台股的看法，11月仍有31.1％的受訪者覺得未來半年台股會比現在上漲，是從5月開始，每月都有逾3成以上受訪者看漲台股；但因為台股也算相對高點，11月同時有33％多的受訪者看跌未來半年台股表現，所以台股樂觀指數為-2.3，即不是正樂觀。

但這不影響民眾想要錢進台股的意願，11月有逾27％的受訪者仍想錢進台股投資，是從2019年10月以來，維持每個月都有逾20％的受訪者想將現金部位轉入台股投資，2010年8月到2011年9月亦曾出現連續14個月逾2成受訪者想進台股的紀錄。

但若扣除投資意願下降的部分，這次是維持六個月正意願，是此調查以來最長時間的台股投資正意願。