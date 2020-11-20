聯電今年來飆漲95% 矽統持股市值水漲船高

晶圓代工廠台積電股價屢創新高，聯電（2303）今年來股價也有不錯表現，大漲95%，矽統持有聯電2.85億股，持股市值隨著水漲船高，超過新台幣90億元。

聯電近年來營運策略轉向，不再追逐先進製程技術，專攻特殊製程，追求獲利提升，今年來效益顯現，營運顯著好轉，前3季營收1315.24億元，年增23.67%，歸屬母公司淨利179.93億元，年增2.06倍，每股純益1.5元

受惠5G智慧手機對電源管理晶片需求倍增，加上面板驅動IC市場需求強勁，8吋晶圓代工產能供不應求，代工價格調漲，法人看好，聯電營運可望受惠。

聯電在漲價及營運轉機題材激勵下，今年來股價表現強勁，自16.45元，一路飆高至19日的32.1元，大漲15.65元，漲幅達95%。

矽統持有聯電2.85億股，持股比重約2.33%，隨著聯電股價高漲，矽統持股市值今年來激增44.6億元，攀高至91.5億元，以矽統股本63.09億元估算，每股價值約14.5元。

聯電今年每股配發0.80395653元現金股息，矽統有2.29億元股息入帳，第3季單季轉虧為盈，歸屬母公司淨利5852萬元，每股純益0.09元，聯電明年若調高股息，矽統將可直接受惠。

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