電玩概念股「疫」飛沖天 22檔耐人玩味

台股今（20日）加權股價指數收盤報13,716.44點，跌5.99點，跌幅0.04%，成交量為2,176.24億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計燁興、佳大、銘旺科等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有21檔，前10名為燁興 (2007)、佳大 (2033)、銘旺科 (2429)、星通 (3025)、晶豪科 (3006)、迅杰 (6243)以上皆漲停，另還有愛普 (6531)、鈞泰 (6131)、晶心科 (6533)、易華電 (6552)。

今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有凱羿-KY (2939)、威致 (2028)、晟鈦 (3229)以上皆跌停，另還有宏和 (1446)、東和 (1414)、怡利電 (2497)、興能高 (6558)、上緯投控 (3708)、怡華 (1456)、華上 (6289)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、長榮 (2603)、群創 (3481)、旺宏 (2337)、友達 (2409)、華邦電 (2344)、揚智 (3041)、元晶 (6443)、奇力新 (2456)、映泰 (2399)。

上櫃有44檔5％以上漲幅，其中前10名為陞達科技 (4945)、歐買尬 (3687)、網龍 (3083)、研通 (6229)、友輝 (4933)、三貝德 (8489)、飛寶企業 (4413)、辣椒 (4946)、旺玖 (6233)、青雲 (5386)，以上除陞達科技外皆漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的大跌，前10檔霖宏 (5464)、迎輝 (3523)、撼訊 (6150)、通訊-KY (6404)、德微 (3675)、建榮 (5340)、宏易創新 (4530)、廣寰科 (3287)、艾華 (6204)、杏國 (4192)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、精材 (3374)、元太 (8069)、青雲 (5386)、旺玖 (6233)、宏捷科 (8086)、信昌電 (6173)、富喬 (1815)、漢磊 (3707)、佳邦 (6284)。

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