今日焦點股 重點摘要

今（11/20）日熱門焦點股如下：

（1）國巨(2327)董座陳泰銘日前表示，農曆年前訂單無虞，稼動率將緩步爬升，國巨合併基美、普思之後，車用相關比重衝上35％，隨著各國政府理解如何在新冠肺炎以及經濟活動之間取得平衡，2月開始急凍的車市，已經邁向復甦。

消息面激勵該股近期持穩走高，今開高走高，盤中一度觸及418元，迄上午10：55的市價暫報413元，仍大漲2.23%，表現不錯。

陳泰銘日前對被動元件產業景氣的解讀，為2020年以來首次翻多。電動車產業的MIH聯盟預計2021年6月前獨立運作，陳泰銘表示，MIH聯盟志在建立平台，新國巨在車用累積長年經驗，對於加入MIH聯盟。

陳泰銘指出，不排除其可能性。他也首度表示，基美是一家有101年歷史的公司，在汽車領域中累積多年經驗，由於鴻海集團大部分的解決方案來自海外，無法就近取得服務，加上語言溝通、文化背景的隔閡，有必要尋找一家國際性布局的企業，提供更迅速的解決方案，國巨對外合作追求互補，過程中將提前掃除零件問題的障礙。

據了解，國巨合併基美已歷經四個月，根據國巨集團的清點，基美、普思先後加入國巨集團之下，車用營收占比攀升至35％，細項來看，MLCC的50％、鉭質電容的40％、晶片電阻的20％及普思的35％重壓在車規，合計高階應用佔了新國巨營收70％，並逐漸朝80％邁進。（工商時報 李淑惠）

（2）記憶體廠旺宏(2337)在土洋法人本周強力回補下，股價連五天上漲，今早帶量衝上35.9元創下五月中以來新高價。

本周以來，法人有志一同積極回補記憶體股，尤其對於受惠宅經濟的旺宏買超最有力；三大法人本周同步買超旺宏，其中，外資近四日買超53370張，投信買超44860張，自營商也買超2197張。

旺宏看好日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。在NOR Flash方面，董事長吳敏求於先前法說會表示，因貿易戰影響5G產品出貨，使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落，預期第4季NOR Flash市況穩定。若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求。

另外，華邦電日前傳出NOR Flash打進蘋果iPhone 12供應鏈，吳敏求說，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

旺宏10月營收為38.41億元，較9月高點46.63億元減少17.6%，仍為今年第三高之水準，較2019年同期則增加4.8%。傳統第四季應仍具有旺季效應。2020年1月至10月合併營收為334.85億元，為歷年同期新高，與2019年同期相較增加15.1%。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.奇力新(2456)：明年首季前淡季不淡，投信買超逾1500張高檔整理結束，今早成功突破125元。

2.南電(8046)：中長線動能樂觀，里昂看明年第2季毛利率回升到今年第3季高峰水準，136元有撐，早盤走高2%。

3.旭暉應材(6698)：Q4本業回溫加上轉投資力保全年維持獲利，股價拚脫離谷底，早盤攻漲2%以上。

4.勤凱(4760)：Q3繳佳績、Q4續看好，今早量價齊揚，拚回80元。

5.國產(2504)：業績當靠山無懼三大法人賣超，開盤後在26.5元止跌回穩，反彈站回月線。

6.麗清(3346)：基本面優勢+股價回檔打底，撿便宜買盤出動，勁揚5%。

7.訊芯-KY(6451)：樂看明年爆發成長，資本支出將跳增，早盤上漲近2%，一度再寫波段新高價。

8.燁興(2007)：義享天地將開幕，受惠持有51%股權，中長期投資價值浮現，挾量衝上7.37元漲停。

9.佳大(2033)：外資連2日買超敲進，晨盤帶量重返票面價，達10.9元漲停寶座。

10.海光(2038)：昨法說利多，買方積極，早盤續高漲近5%，觸及12.25元之短波高點。

11.揚智(3041)：STB回溫，Q4營收看好年增，外資續挺，晨盤續爆量飆漲逾5%，登上波段新高價。

12.愛普(6531)：A1、HPC題材助威，股價上揚逾6.5%，登3個月高價。

13.奇鋐(3017)：小金雞富士達登興櫃，外資連2日買超，早盤小漲。

14.磐儀(3594)：外資連8日買超，早盤多頭跟進、漲逾3%。

15.和碩(4938)：擬赴美投資設廠，早盤漲逾2%。

16.太景*-KY(4157)：流感新藥將啟動二期臨床中美雙報，獲買盤給力股價走揚2%，攻克月線。

17.欣普羅(6560)：Q4每股獲利拚3元，明年營收大躍進，早盤跳漲2%，進逼百元關。

18.星通(3025)：近日獲外資偏多操作，股價連拉2根漲停，登逾1年高。

19.元晶(6443)：太陽能前景明年不看淡，昨獲三大法人聯手買超9358張，晨盤強觸漲停，來到40元高檔。

20.聯電(2303)：力拚8吋擴產，對東芝賣兩座半導體廠採開放態度，早盤吸引買盤承接，穩站各均線上方。

(時報資訊)

（4）馬達驅動IC廠陞達科技今天以每股新台幣38元參考價掛牌上櫃，股價表現強勁，早盤達53.8元，大漲逾4成。

陞達成立於民國89年6月，主要產品為風扇馬達驅動IC，在伺服器散熱風扇市場占有率達16%，陞達還代理微控制器（MCU）。

受惠遠距教學、上班帶動伺服器需求成長，陞達今年前10月營收3.3億元，年增16.57%。陞達前3季稅後淨利4037萬元，年增32.7%，每股純益1.55元。

陞達未來除持續深耕風扇馬達驅動IC市場，並將擴展家用及車用市場，預計明年切入日本家電市場，初步鎖定冰箱產品，明年營運展望審慎樂觀。

陞達日前辦理公開申購，因參與情況踴躍，中簽率僅0.23%。陞達今天掛牌上櫃，股價表現強勁，早盤達53.8元，漲15.8元，漲幅達41.57%。（中央社）

（5）原料藥廠旭富（4119）在近兩個交易日，在大盤拉回整理之際，卻逆勢落後補漲，表現不錯。該股迄周五上午11：00的市價暫報131.5元，大漲3.54%，成交逾4千張，呈現價量俱揚榮景。

旭富日前公告的2020年前三季稅前淨利8.01億元，稅後淨利6.39億元，年增率逾3成，EPS達8.04元，已大幅超越去年全年獲利。

而前三季的累計營收21.91億元，營業毛利10.48億元，營業毛利率47.84%，營業淨利率8.2億元，營業利益率37.43%。

據指出，旭富開發的大麻二酚原料藥已完成相關美國註冊文件，準備9月遞交USFDA，另TFDA已經查廠，市場初估或有機會在今年第4季取得GMP證書及輸歐證書。

另外，聯合國正加速推動讓大麻二酚合法化，預計今年12月投票通過，旭富的超前佈局可望取得市場的佔有率。據了解，大麻二酚未來可能應用的領域除抗癲癇外，還包括抗焦慮、止痛、等適應症，在商機龐大，值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（6）中鋼集團中鴻(2014)今日成為帶隊先鋒，今日下午將開出的12月盤價挑戰連六漲，且今年營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈，股價今早盤帶量平了前波高點10.6元。中鋼(2002)也在外資買超下，股價穩在22元左右。

中鴻19日舉行法說會，董事長劉敏雄表示，隨著下半年鋼市復甦，公司自7月起轉盈，營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈。中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

中鴻今年第三季成功轉盈，隨著第四季鋼價續揚，中鴻預期第四季持續獲利，並可望將全年轉為獲利。

中鴻與中鋼同樣看好明年第一季鋼市續旺，2021年鋼市優於今年。

短期12月盤價來看，中鴻表示將挑戰連續第六個月漲價；主要是鐵礦砂原料來到每噸130美元高點，在原料面支撐，加上歐美鋼價也追趕上來，國際鋼價漲聲不斷。

中鋼在周三舉行法說會，看好鋼市旺到明年第一季，今年可望達成獲利的目標。

中鋼董事長翁朝棟表示有信心達成今年全年獲利的目標，目前看明年第一季鋼市續旺，預期明年首季產品量價將比第四季續增。

今年下半年國際需求反彈，帶動國內下游產銷逐漸回復正常，預估需求可望持續；中鋼本季產品量俱齊揚，預計第四季銷售量提升至355萬噸；明年第一季鋼市能見度仍佳，中鋼預期明年首季整體銷量比本季再增加10~15萬噸。（時報資訊 沈培華）

（7）晶心科(6533)短線漲幅過劇，遭證交所列為警示股，故公佈10月財報，單月每股獲利0.57元，相較於今年前三季因為受到新冠肺炎衝擊，累計稅後每股虧損1.99元，顯示營運衝出谷底翻身的好成績，今股價續揚，大漲逾7%，最高觸261.5元，創下歷史新天價。

晶心科第四季營運發燙，近期股價剽悍，遭證交所列警示股，單月每股獲利0.57元，相較於第三季單季、累計每股虧損0.69元、1.99元，呈現谷底反彈，也成為近期股價點火的主因，近五個交易日波段漲幅為54.3%。

晶心科第三季營收1.05億元，季增加2.94%、年減少17.97%，營業利益率-26.7%，單季稅後虧損0.29億元，每股稅後虧損0.69元。晶心科今年前三季受到新冠肺炎疫情影響，導致出國拓展業務受阻，也因此，今年前三季營收衰退13.6%，稅後每股虧損1.99元。

晶心科近年來積極發展RISC-V，力拚成為該領域的領導者，今年前3季RISC-V產品營收比重56%，預計明年RISC-V授權金、權利金將會開始貢獻，此外，由於華為禁令加上美中貿易戰，大陸近2年全力發展半導體自製化，瞄準大陸有高達3000家IC設計公司，整體產業機會很大，晶心科10月在大陸就有一個相對比較大的案子Design Win，長線在大陸市場的營運成長空間依舊很大。（時報資訊 王逸芯）

（8）電商業者創業家兄弟與旗下興櫃股松果購物19日宣布將透過股份轉換整併，發揮綜效。因換股溢價約20%，帶動松果購物今天盤中股價大漲10.56%，來到33.5元。

創業家今天雖上漲1元開出，但隨即翻黑下跌約0.12%，來到39.95元。

創業家兄弟擬以發行新股為對價取得松果購物100% 股權，換股比例為松果購物普通股每1股換發創業家兄弟新發行普通股0.91股。若以創業家、松果購物18日收盤價格40元、30.3元計算，換股溢價約20%。

創業家集團的股份轉換預計將於2021年6月底前完成，目標從2021年下半年起展現綜效，希望藉此整合雙方服務，集中集團資源，並擴大營業規模，提升營運績效及市場競爭力。（中央社）