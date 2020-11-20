蘋概三王軟腳 台股早盤爭戰13,700

美股四大指數收高，台股加權指數20日開在13,702.59點，呈現小跌，台積電（2330）也開低在486元，以致於指數受到壓抑，在平盤之下整理。

除權王台積電表現疲軟，股王大立光與鴻海等蘋概股供應鏈也演出不佳，加上國泰金、台塑四寶、富邦金、台泥、亞泥等金融傳產龍頭股也表現弱勢，使盤勢迄上午9：23的加權股價指數暫報13708點，小跌13點，跌幅0.1%，成交480億元。

早盤迄目前的盤中最高點與最低點分別是13717點與13666點，上下僅狹幅震盪51點，顯示市場逢低買氣仍活絡，且市場殺低意願並未如想像中嚴重。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括矽力-KY、愛普、世界、碩禾、宏達電、茂矽、漢磊、嘉晶、訊芯-KY、創意、樺漢、奇力新、共信-KY、晶相光、台半、奇鋐、聯合再生、晶電、金麗科、晶豪科、晶彩科、揚智、華邦電及太景*-KY等。

美股方面，受到國會議員仍舊可能召開會議、通過新冠肺炎紓困案的激勵，美國四大指數11月19日翻紅收高。

道瓊工業平均指數11月19日上漲0.15％（44.81點）、收29,483.23點。那斯達克指數上漲0.87％（103.11點）、收11,904.71點。費城導體指數上漲1.57％（39.63點）、收2,570.22點。

元富投顧指出，台股自12,480低點上漲以來，漲勢驚人，創歷史新高，月線的強勁支撐在13,069點，月線支撐是多方是否續攻的重要位置。短線IC設計和比特幣族群表現強勢，熱門股有晶相光、晶心科、智原、麗臺、映泰、鈺邦。

在期貨多單方面，外資淨多單減少2,892口至23,372口，外資對台股屬中性偏多操作。櫃買指數價漲量溫，跳空站在所有均線之上，創波段新高，區間以168～175點來看待，焦點股有新鉅科、研通、同致、僑威、神盾。

新冠疫苗不斷傳出好消息，市場對第四季經濟前景樂觀，加上新一輪財政紓困方案可期、資金持續寬鬆，在美股走強下，台股可望沿著5日線繼續向上挑戰。現階段選股不選市，可關注短線財報佳、蘋果與5G題材股，熱門股有易華電、鈺德、達運、廣宇、達能、興能高。