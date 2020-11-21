新冠泥沼持續下陷 台股就「它」獨領風騷

川普卸任前訪台的議題其實是個燙手山芋，來了對台灣不一定利大於弊，反倒是如果能在明年一月之前簽署台美BTA，甚至FTA（自由貿易協定），那麼對台灣來說就是壓對寶了。所以說美豬美牛的議題其實是開弓的箭，沒有回頭路，而且不僅是沒有回頭路，對台灣的經濟來說，也是必須要走的路。

股市推進到疫苗後時代

11月15日中國與東協國家簽署了RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），成為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這對於台灣的南下政策是一大打擊，所幸RCEP談了八年，台灣的石化、鋼鐵、紡纖也大多早已前往東協設廠應對，例如台塑的越南鋼鐵廠，因此衝擊尚在預期可接受的範圍內。只不過，川普時代簽署的台美MOU，不知道拜登是否認帳？還是說，拜登還要台灣加碼付出？

美國新增新冠肺炎確診病例不斷創紀錄，川普說他不會封閉經濟，可以想見這個冬天美國的疫情會達到高峰。川普選前寄望的疫苗，要等到明年的四月輝瑞才能供應，所以就如同今年三月疫情剛爆發時，多數的公衛專家所說的，疫苗的研發需要一年到一年半的時間，因此明年的投資環境還是處在疫情持續的主軸。

不過自從輝瑞的疫苗有效性超過90%的消息傳開後，防疫受益股如口罩、快篩、遠距、貨櫃等族群都湧出賣壓，儘管二次疫情嚴峻，但股市很有效率推進到疫苗後時代，觀光與航空應聲上漲，如王品、美食-KY，但畢竟離現實太遠，所以防疫受益股逢低有買盤，跌不多；疫苗受益股漲勢沒有擴大輪漲範圍，於是市場的目光重新聚焦在解讀拜登時代的投資機會。

大廠認證出貨 備援電池轉機題材

選前市場炒作拜登的綠能政策，太陽能與風電領先上漲一波，選後利多出盡拉回，資金轉戰太陽能儲能概念，台達電與系統電成為指標，其中系統電前三季每股虧損0.54元，但股價卻呈現大漲小回的多頭走勢，投信與外資都有布局，顯然是看好系統電的備援電池轉機題材。

系統電近年與電芯廠上下游整合，使用高倍率電芯進軍UPS備援電池行業，並導入半導體廠與面板大廠認證並出貨；也與中國風電龍頭金風科技開發儲能一體機，應用於風儲市場，並開始推廣於光儲應用以及工廠增容。

川普針對六大搖擺州提出的選舉法律訴訟案，已經有三州被打回票，簡單的說，儘管在投票的過程出現了部分瑕疵，但影響的票數都難以逆轉局勢，所以法官以不受理拒絕，因此包含中國在內的多數國家已經祝賀拜登的勝選，美國人民也普遍接受這個結果，拜登也準備接受國安簡報，除非川普找到藉口宣布進入國家緊急狀態，暫緩交接政權，否則此時媒體的焦點應該擺在拜登的內閣名單。

拜登兩大燙手山芋 紓困案與封城

據傳前聯準會（Fed）主席葉倫可能出任財政部長，同時大鴿派的聯準會官員布雷納德也將在財政部任職，這意味著兩大鴿派人物很有可能推出大規模的財政刺激方案。不過那是後話了，擺在拜登眼前兩大燙手山芋是，紓困案與封城。

若無意外，參議院應該是共和黨占多數，而川普已經表態將紓困案交給參議院領袖麥康奈爾去同眾議院議長、民主黨領袖裴洛西重啟對話，但裴洛西表示拒絕談判，她說「反正我們有拜登總統」。

此外，麥康奈爾表示包括十月美國失業率較九月下降1%，所以根據目前的經濟數據顯示，國會應該會出台規模相對較小的抗疫財政刺激方案，例如參議院的共和黨人此前提出過5千億美元的瘦身版抗疫救助刺激案，但這與民主黨版的2.4四兆美元的立場相左，估計拜登上任後恐怕難以馬上推出紓困案。

因此這件事預計會影響到拜登的防疫政策，據傳拜登的科學顧問，明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm博士於11月11日表示，在疫苗可用之前，美國正走向黑暗的日子，必須在全國範圍進行封鎖，才能把新增病例和住院人數降至可控水準，正好可以藉著封城四至六周所造成的經濟損失，迫使共和黨接受民主黨版的紓困案。

業績成長 首選台積電概念股

事實上，11月13日美國新墨西哥州政府宣布，11月16日開啟新一輪的關停政策，本輪關停將持續兩周，所以可預期拜登明年一月上任後不久就是封城，但首先拜登必須說服16位共和黨州長支持全美戴口罩防疫政策。

往常投資界的布局眼光是超前一個季度，但受到輝瑞疫苗超過90%效力的影響，且本周申請FDA使用授權，如今市場的超前部署已經調整為經濟V型反轉，直接跳到2021年的第三季，以經濟復甦為假設，著眼於業績成長股，以台股而言，當然是台積電概念股為第一優先。

台積電產能擠爆 能見度到明年Q3

iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max熱銷，螢幕最大的Pro Max要等三至四周，已上市一個月的Pro也要等二至三周，台積電在蘋果、高通、輝達、超微四大客戶訂單擠爆7奈米與5奈米產能，能見度已到明年第三季，截至11月17日股價盤中最高漲到506元新高，雖說有業績做支撐的底氣，但碰巧正好是RCEP簽署後的第一個交易日，大有轉移市場焦點粉飾太平的感覺。

測試專案需求放量 挹注成長動能

精材第三季營運成長動能暢旺，主要受惠蘋果5G版iPhone帶動相關3D感測光學元件封裝需求放量，第三季營收21.33億元，季增達61.97%、年增27.69%，毛利率36.54%、營益率28.24%亦齊創新高，稅前純益5.98億元，淨利5.98億元，每股純益2.2元，十月營收亦連三月改寫新高。

此外，精材與母公司台積電合作投入12吋晶圓後段測試代工服務，隨著測試專案需求放量，測試產能自七月起逐月拉升，同步挹注強勁成長動能，外資自11月3日連買9天，11月截至16日為止，股價大漲六成，價漲量增的多頭走勢。

引進中美晶策略聯盟 加速氮化鎵開發

擁有PA、WiFi及3D感測VCSEL（面射型雷射）三大主要產品的宏捷科，因iPhone 12新機拉貨啟動，委外代工訂單攀升，5G手機換機潮開始顯現，搭配WiFi訂單強勁，宏捷科訂單能見度已達明年第一季，股價11月16日漲停板突破整理區，有機會跟隨精材進入漲不停的走勢，挑戰新高。

宏捷科日前透過私募普通股4,500萬股，每股價格為77.7元，引進中美晶策略聯盟，希望加速公司在氮化鎵領域的腳步，宏捷科預計從小功率的Infrastructure產品開始切入，並選擇幾個客戶一起導入研發及產品認證，預估2022二年第一季會有產品認證。由於宏捷科股價轉強，帶動氮化鎵的穩懋也突破整理區，可追蹤。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

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(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)