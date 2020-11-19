11/20盤前掃描》輝達新GPU 爆壓倒性需求
新冠肺炎疫情再度向全球各國席捲而來，遠距商機及宅經濟也持續發威，輝達新推出的Ampere架構GPU已供不應求，遊戲顯示卡出現全面性缺貨，法人預期，輝達未來幾個季度將提高對晶圓廠投片量，而在台供應鏈也將雨露均霑。
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輝達新GPU 爆壓倒性需求
由於新冠肺炎疫情再起，在家工作等遠距商機及宅經濟續旺，輝達新推出的Ampere架構GPU供不應求，遊戲顯示卡已全面性缺貨…閱讀全文
童子賢：電動車商機上看十倍
童子賢說，和碩投資汽車電子已有7年，現在總 算貢獻產值、獲利還不錯，汽車電子化對被動元件、充電樁、充電器、網通、電子控制系統的需求龐大，這些都是台灣廠商很擅長的領域…閱讀全文
量增價跌 DRAM廠獲利續有壓
在出貨成長與報價下跌相互抵銷的情況下，多數原廠的營收表現較上季小幅下滑，僅美光逆勢上揚，推升第三季DRAM總產值至174.57億美元，較第二季成長2.0…閱讀全文
日月光封測產能 滿到明年Q2底
從今年開始，半導體產值年增率會遠遠超過全球GDP，這也導致產業出現結構性轉變，宅經濟發酵下半導體產業的位階明顯提高…閱讀全文
繼RCEP後 大陸重申：積極加入CPTPP
中國大陸重申積極參與區域經濟企圖心。中國商務部表示，中方對加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，保持積極開放的態度…閱讀全文
央行盯房貸 再約8銀行喝咖啡
央行19日邀八家銀行且開宗明義要銀行資金勿過度流向不動產放款，避免間接助長炒房、炒地，造成房價不合理上漲，合計二次共14家銀行房屋貸款市占已逾八成，極具代表性…閱讀全文
美股︱兩黨重啟紓困談判 三大指數收紅
美國股市周四開低，道瓊工業指數盤中一度下挫逾200點，不過疫苗再度傳出捷報，且美國兩黨同意就新冠紓困方案恢復協商，推升三大指數微幅收高…閱讀全文