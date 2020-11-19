新高！109年國內債券市場發行量突破3兆關卡



櫃買中心指出受到新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至11月19日止，各類債券發行量皆較去年有所成長，其中政府債券發行金額計4,250億元，與去年相比微幅成長8％；金融債券發行金額為1,356億元，較去年同期發行量略增5％；轉換公司債發行金額為570億元，較去年同期成長66％。

此外，普通公司債及國際債券成長幅度最大，普通公司債發行金額已達6,361億元，較去年同期成長98％，呈近翻倍成長，而國際債券發行金額則高達590.2億美元（約新台幣1兆7,604億元），較去年同期大幅成長158.37％，超過1.5倍，成長幅度與金額均高居首位。

櫃買中心表示，因全球市場利率下滑，企業除了趁機借新還舊或償還銀行借款以強化財務結構外，亦有預先充實營運資金或配合未來資本支出需求，籌措低利長期資金，為未來發展儲備能量。而在此波發債熱潮下，國內債券市場也增添許多未曾發行及久未發債的發行人，國內企業如台積電公司，今年不僅成為新台幣普通公司債最大發行人（共發行新台幣895億元），亦首次參與國際債券市場發行美元計價債券（10億美元），另國際債券市場今年亦吸引了13家新發行人，其中以色列政府及沙迦酋長國發行量最大，分別發行50億美元及10億美元，顯示我國國際債券市場具高度國際吸引力。

櫃買中心指出，經統計公開資訊觀測站之相關資訊，目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度仍約有1,540億元，而國際債券後續仍有6.05億美元（約新台幣180億元）預計發行量，國內債券市場發行動能仍相當充沛，全年發行量將持續成長。

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