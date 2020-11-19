11月19日一分鐘強弱勢股
11月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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由田（3455）
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10
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受5G驅動，載板、軟板銷售暢旺，第三季營收創歷年同期次高
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再生-KY（1337）
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9.97
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10月營收1.04億元，月增31.2％、年增7.7％、股價淨值比僅0.3倍
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揚智（3041）
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9.95
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數位機上盒產業回溫、新客戶啟動出貨，第四季獲利可期
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興能高（6558）
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9.94
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股價漲多後經一個月整理，創近9個月新高，突破5日線、月線
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界霖（5285）
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9.92
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半導體族群表現強勢，日本市場回溫、車用需求強勁
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青雲（5386）
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9.92
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比特幣再衝上18,000美元，逾三年來新高，挖礦概念股同樂
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元晶（6443）
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9.92
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第三季毛利率、營益率雙創17個月新高、EPS 0.35元，連兩季獲利
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驊宏資（6148）
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9.9
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股價近兩周下跌逾22％，啟動跌深反彈，一舉站上5日線、季線
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研通（6229）
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9.89
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第三季獲利增長，EPS 0.81元，賺贏去年全年、10月營收年月雙增
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晶相光（3530）
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9.85
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晶圓廠產能滿載，CIS缺貨至明年上半年、大陸新客戶挹注動能
製表：鄭郁平
11月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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凱羿-KY（2939）
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6.82
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簽署輕質循環油採購銷售合約違約，恐須負擔10億元違約金
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逸達（6576）
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6.28
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新藥獲授權金股價近一周大漲23.2％，股價漲多拉回、留下影線
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首利（1471）
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6.25
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終結股價連四日跳空上漲，遭列為注意股票，股價回測5日線
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富旺（6219）
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4.97
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股價近兩周大漲逾2元，漲多拉回，跌破5日線、留下影線
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廣運（6125）
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4.76
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股價今年來已大漲130.03％，股價連三黑，失守季線 法人
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奇偶（3356）
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4.58
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股價18日拉出長紅K棒後，拉回整理，5日線有守
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鴻碩（3092）
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3.82
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股價18日創逾10年來新高後，遭逢獲利了結賣壓，跌破5日線
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國產（2504）
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3.64
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三大法人連四日賣超7,190張，股價連三黑、再跌破月線
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杏輝（1734）
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3.63
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股價18日突破5日線反壓後，隨即下殺，月線得而復失
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萬潤（6187）
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3.55
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台積電下挫，概念股股價拉回整理，跌破5日均線
製表：鄭郁平
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