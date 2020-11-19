11月19日一分鐘強弱勢股

11月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

由田（3455）

10

受5G驅動，載板、軟板銷售暢旺，第三季營收創歷年同期次高

再生-KY（1337）

9.97

10月營收1.04億元，月增31.2％、年增7.7％、股價淨值比僅0.3倍

揚智（3041）

9.95

數位機上盒產業回溫、新客戶啟動出貨，第四季獲利可期

興能高（6558）

9.94

股價漲多後經一個月整理，創近9個月新高，突破5日線、月線

界霖（5285）

9.92

半導體族群表現強勢，日本市場回溫、車用需求強勁

青雲（5386）

9.92

比特幣再衝上18,000美元，逾三年來新高，挖礦概念股同樂

元晶（6443）

9.92

第三季毛利率、營益率雙創17個月新高、EPS 0.35元，連兩季獲利

驊宏資（6148）

9.9

股價近兩周下跌逾22％，啟動跌深反彈，一舉站上5日線、季線

研通（6229）

9.89

第三季獲利增長，EPS 0.81元，賺贏去年全年、10月營收年月雙增

晶相光（3530）

9.85

晶圓廠產能滿載，CIS缺貨至明年上半年、大陸新客戶挹注動能

製表：鄭郁平

11月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

凱羿-KY（2939）

6.82

簽署輕質循環油採購銷售合約違約，恐須負擔10億元違約金

逸達（6576）

6.28

新藥獲授權金股價近一周大漲23.2％，股價漲多拉回、留下影線

首利（1471）

6.25

終結股價連四日跳空上漲，遭列為注意股票，股價回測5日線

富旺（6219）

4.97

股價近兩周大漲逾2元，漲多拉回，跌破5日線、留下影線

廣運（6125）

4.76

股價今年來已大漲130.03％，股價連三黑，失守季線 法人

奇偶（3356）

4.58

股價18日拉出長紅K棒後，拉回整理，5日線有守

鴻碩（3092）

3.82

股價18日創逾10年來新高後，遭逢獲利了結賣壓，跌破5日線

國產（2504）

3.64

三大法人連四日賣超7,190張，股價連三黑、再跌破月線

杏輝（1734）

3.63

股價18日突破5日線反壓後，隨即下殺，月線得而復失

萬潤（6187）

3.55

台積電下挫，概念股股價拉回整理，跌破5日均線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平