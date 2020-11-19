中小型股接棒表現 30檔容光煥發

台股今（19日）加權股價指數收盤報13,722.43點，跌50.86點，跌幅0.37%，成交量為2,057.82億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計星通、由田、佰研等30檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有37檔，前10名為星通 (3025)、再生-KY (1337)、揚智 (3041)、興能高 (6558)、元晶 (6443)、界霖 (5285)、易華電 (6552)、晶相光 (3530)、洋華 (3622)、鈞泰 (6131)以上皆漲停。

今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有晟鈦 (3229)、億麗 (2443)以上跌停，另還有凱羿-KY (2939)、銘鈺 (4545)、首利 (1471)、泰福-KY (6541)、奇偶 (3356)、千興 (2025)、國產 (2504)、杏輝 (1734)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、長榮 (2603)、友達 (2409)、映泰 (2399)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、廣宇 (2328)、萬海 (2615)、中環 (2323)、光罩 (2338)。

上櫃有35檔5％以上漲幅，其中前10名為由田 (3455)、佰研 (3205)、杏國 (4192)、華義 (3086)、中茂 (5205)、青雲 (5386)、驊宏資 (6148)、研通 (6229)、辣椒 (4946)、光耀 (3666)以上皆漲停。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的大跌，前10檔德微 (3675)跌停，另還有地心引力 (3629)、易發 (6425)、逸達 (6576)、金穎生技 (1796)、泰偉 (3064)、陽程 (3498)、富旺 (6219)、元隆 (6287)、廣運 (6125)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、精材 (3374)、廣運 (6125)、富喬 (1815)、聚和 (6509)、新鉅科 (3630)、同致 (3552)、光洋科 (1785)、宏捷科 (8086)、鴻碩 (3092)。

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