上市、櫃企業營運快報

今（11/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.面板驅動IC封測廠頎邦持續受惠測試價格上揚，法人估明年第1季可能有另一波調漲，明年資本支出估大增到60億元，因應面板驅動IC（DDIC）封測以及射頻模組需求成長。

展望頎邦營運表現，外資法人指出，頎邦今年第4季開始已調漲測試價格幅度約10%，反映測試產能吃緊狀況，預估明年第1季可能會有另一波調漲測試價格動作，因應測試產能供應吃緊，主要是中國非華為（Huawei）手機用面板驅動及觸控整合單晶片（TDDI）封測需求強勁。

展望今年，外資法人預期頎邦今年業績可逼近220億元，年增7%到8%區間，創歷史新高，毛利率可突破28%，稅後淨利可超過37億元，每股純益可超過5.7元，站上歷史第3高。

2.經濟部第3季製造業產值3兆2,248億元，較上年同季減少4.56％，連續7季負成長，惟減幅已較第2季之-11.39％明顯收斂，主因COVID-19疫情衝擊全球經濟成長動能，傳統產業需求仍顯疲弱。

加上國際原物料價格處於相對低檔影響，惟受惠於消費性電子新品備貨需求釋出、新興科技應用穩定推展、陸廠提前拉貨效應，以及廠商持續擴增國內產能，抵銷部分減幅。

3.羽絨衣廠廣越表示，受疫情衝擊今年全年營收恐較去年衰退25%，不過隨訂單回流，疫情衝擊漸淡，明年第2季起營收看增。另外，瞄準醫療成衣市場，廣越取得宏昌生物醫療科技5成股權。

廣越總經理吳朝筆受訪表示，受疫情影響，春夏季訂單庫存多，導致客戶下單較保守，第4季訂單呈現下滑，推估廣越第4季恐衰退4成，全年較去年衰退25%。

4.照明大廠中電前三季營收15.92億元、EPS從去年同期0.06元翻倍增加至0.19元，創近5年同期新高。19日下午參加證交所舉辦法說會，說明第三季財報及未來營運展望。

5.搶攻企業尾牙商機，台北國賓大飯店打「米其林牌」以廣招徠，館內連續三年獲米其林推薦的國賓粵菜廳、川菜廳尾牙專案每桌16,800元起。

享席間果汁無限暢飲、台啤加價無限暢飲並加贈紅酒，訂滿五桌以上再免費送各式餐券、住宿券，標榜為公司行號準備員工抽獎禮品。另外，台北國賓全新華麗宴會廳空間亦開放尾牙訂席，讓企業面子裡子兼顧。

6.宏達電(2498)今(19)日宣佈與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，打造東台灣首間VR人才培育中心，共同推動高等教育深耕計畫，落實教學創新、發展大學多元特色與領域研究。

7.資訊軟體業廠叡揚資訊(6752)前10月合併營收為8.48億元，年成長11.46%，叡揚資訊將於11月20日起至24日止競價拍賣，競拍底價為50元，公司預計於12月10日上櫃掛牌。

8.消費者使用電商平台購物機率日益增加，晶華(2707)國際酒店集團旗下台北晶華酒店因應此趨勢，首次攜手全台一站式線上婚禮平台龍頭「Marry結婚吧」，合作推出獨家婚禮採購周年慶方案，活動上線不到一周，累計新人登記成交總金額已近千萬。

9.POS廠虹堡(5258)2020年第三季營運表現持穩，稅後淨利0.47億元、每股盈餘（EPS）0.43元。配合擺脫中東客戶提列呆帳干擾，累計前三季稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期虧損1.66億元、每股虧損1.86元大幅轉盈，續創近4年同期高點。