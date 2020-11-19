今日焦點股 重點摘要

今（11/19）日熱門焦點股如下：

（1）國巨集團成員凱美增持鋁質電容廠金山電股權達到12.19%，續居第一大股東。金山電今天早盤股價走堅，最高來到38.8元，漲1.57%。

凱美日前公告，10月26日起到11月17日止，再從公開市場買進金山電167萬3000股，持股總額來到1532萬870股，持股比重提升到12.19%。

若以金山電第3季財報來看，凱美續居金山電第一大股東。凱美指出相關投資為自有資金，取得金山電股權主因是投資，未來一年將續自集中交易市場依合理股價持續買進。

市場人士透露，目前公司派合計持有金山電股權比重約4成多，外資持股比重約5%。

國巨集團董事長陳泰銘日前回應是否有進一步併購計畫時表示，國巨「不會隨便買」，在策略上，若技術、產品、通路可挹注全球化布局，都會列入考慮。

他透露，國巨集團產品線還有補足的空間，應該還有產品線可以相互結合，組成更強的零組件解決方案。

金山電在中國大陸廣州和上海設有營運據點，在泰國也有轉投資公司，主要布局鋁質電容和固態電容等產品。從產品應用比重來看，法人預估目前電視和電源供應應用占金山電整體業績比重各約35%左右。

金山電自結10月合併營收新台幣3.26億元，比9月3.69億元減少11.43%，較去年同期3.07億元增加6.22%；累計今年前10月自結合併營收30.28億元，較去年同期30.47億元微減0.63%。

金山電前3季稅後淨利4552萬元，較去年同期虧2946萬元轉盈，單季每股稅後純益0.36元，較去年同期每股虧0.23元轉盈；其中第3季稅後淨利3147萬元，每股基本純益0.25元。（中央社）

（2）總太地產（3056）今（19）日下午將舉辦法說會，外資已連續2日買超，早盤股價一舉突破40元大關、最高來到40.8元，創下波段新高價！

總太地產在北屯區太原段的「總太聚作」案，總銷金額65億元，其中近千戶住家已於近期完銷；總太在太原段還有逾1萬坪的大面積土地，年底將推出三、四期、總銷合計高達百億的造鎮大案「心之所向」，總戶數逼近2000戶，已引起購屋族的詢問！

台中捷運綠線本月16日起展開試營運，首日搭乘人數突破7.5萬人次，總太地產看準捷運車廂的廣告效益，搶先卡位中捷限定車廂廣告，「心之所向」造鎮大案首度曝光，成為台中捷運車廂首宗建案廣告，話題性十足。

總太地產在限定兩列車廂內，首度曝光的新案「心之所向」，並落實共好理念邀來社區頭家拍攝系列廣告，包括知名餐廳「阿爸的家」、「阿勇手作」、「Alisa.sa精油療癒」等，搭配「回家，遇見更好的自己」、「人生百味，有你就夠味」等暖心標語，另掃描QR CODE可參加暖心金句挑戰賽，總獎金9萬元。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威致(2028)：列注意股，公布Q3每股賺0.61元，早盤仍不理外資連續三日賣超，續漲逾7%。

2.海光(2038)：今日線上法說登場，外資昨回頭買超92張將股價推上票面，今早續漲約5%。

3.車王電(1533)：外資連兩日買超，今早股價一度逆勢彈升近3.5%。

4.富邦媒(8454)：衝刺年底前業績，估營收年增3成，早盤續漲逾3%，挑戰月線。

5.辣椒(4946)：Q3單季轉虧為盈，每股盈餘1.22元，今起恢復普通股交易，股價跳空漲停鎖死。

6.華義(3086)：今起恢復普通股交易，股價疾拉漲停鎖死。

7.圓剛(2417)：新品搶攻4K時代霸主，早盤漲逾2%，收復10日線。

8.麗臺(2465)：挖礦潮蠢動＋輝達新品在即，早盤觸及漲停。

9.同致(3552)：外資連2日買超，早盤漲逾2%。

10.撼訊(6150)：比特幣飆漲帶旺板卡廠，早盤漲逾5%，登上百元關。

11.永豐金(2890)：法說報喜，Q3手續費收益同期高，早盤漲逾1%。

12.廣宇(2328)：Q4毛利率維持高檔，明年獲利動能看增，早盤爆量觸及22.05元漲停價，隨後維持約7%漲幅。

13.億麗(2443)：上市有價證券列為變更交易方法，股價重摔至3.4元跌停。

14.飛宏(2457)：外資連2日買超，人氣回籠，晨盤上漲近4%，站上所有短均。

15.萬海(2615)：Q4獲利淡季不淡，BDI指數上漲，早盤挾量翻紅上攻逾3%，再寫短波高點。

16.友達(2409)：面板雙虎Q4拚賺百億，今年有望轉盈，昨獲外資翻多買超2.5萬張，晨盤逆勢彈升逾3%，強過大盤。

17.洋華(3622)：營運持續改善，帶動近期股價強勁反彈，今拉出第三根漲停，登上波段高峰。

18.大學光(3218)：兩岸皆美，近日獲外資偏多操作，今放量衝高5%，重登300關。

19.台玻(1802)：用電大戶條款促漲，獲外資連4買，盤中獲大單敲進，股價急彈3.5%，寫2年高價。

20.友訊(2332)：獲外資連2買，早盤多頭發動快攻，股價急漲4%，衝逾6年高價。

(時報資訊)

（4）南亞科(2408)預期本季市況趨於穩定，近期在三大法人合力買超下，股價維持高姿態整理之格局。外資近三天買超達2.8萬多張，投信近五日買超3260張，自營商近三天買超2417張，帶動本周股價持續上攻。

南亞科表示，中美貿易紛爭與COVID 19疫情影響前三季DRAM需求，展望第四季需求趨穩定。長期來看，資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

隨著第三季供應商庫存水位持續下降，供應商資本支出保守，2021年上半年供給成長有限，有助價格穩定。

需求方面，第四季各大手機廠推出5G新機爭取市佔增加DRAM需求；伺服器在第三季因庫存過高影響需求，價格下跌。預期第四季伺服器DRAM庫存調整及新處理器推出後，將重啟採購動能。至於PC商用筆電及Chromebooks受惠遠端工作及教學出貨成長，Chromebooks需求能見度到明年第一季。

另外，南亞科致力永續發展，今年一口氣拿下台灣企業永續獎7個獎項，共獲得「台灣TOP50永續企業獎」、企業永續報告「白金獎」、「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」及「氣候領袖獎」7個獎項。

南亞科總經理李培瑛表示，將持續以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」與「實踐正向影響」3大策略，實踐公司「智慧世代．最佳記憶體夥伴」的中心思想。

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科產品開發導入生命週期思維與綠色設計，研發高效率低耗能的環境友善產品，銷售比重已逾7成，銷售的低耗能動態隨機存取記憶體（DRAM），協助消費者年省約4億952萬度電，減碳量等同於561座台北大安森林公園的吸收量。（時報資訊 沈培華）

（5）櫻花(9911)第4季為傳統旺季，業績可望進一步走高，法人看好今年度營收可望續創新高，至於在獲利方面，在營業費用增加，以及業外轉投資櫻花大陸營運恐將出現虧損，今年度獲利恐將較去年衰退。今日股價雖開低，但跌幅控制在約0.5%之內，表現相對大盤抗跌。

第4季向來是傳統廚衛電出貨旺季，再加上不少建案整體廚房建案都搶在年底出貨，櫻花今年度營收有機會續創新高。不過，由於今年受各項投資計劃，拉高營業費用，及業外轉投資櫻花大陸受疫情影響營運呈現虧損，法人預期，全年獲利恐將會較去年小幅衰退。

展望明年度營運，疫情對景氣影響仍有不確定性，政府各項利多政策應該將會變少，但台灣櫻花在既有的營運模式下，本業營收應能保持每年穩定成長，且明年淨水器產品在全省通路大量設櫃及新品熱賣效益下，銷售預期將會隨著幅成長，櫻花家居也預期在明年開始營收進帳。

櫻花看好台灣每年超過百億的淨水市場商機，於去年8月推出淨水器新品，今年更開始積極於全省通路佈點「Sakura Water淨水專櫃」，截至目前已展櫃197家，年底前預計展櫃超過200家。今年前三季隨著新品熱銷及展櫃效益逐步發酵，淨水器銷售業績已較去年同期成長150%。

櫻花前3季營收45.7億，年增7.1%，EPS2.5元，年增2.9%，毛利率37.8%，較同期增加2.1%，營收獲利表現均創下同期歷史新高。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）POS廠虹堡(5258)2020年第三季營運表現持穩，稅後淨利0.47億元、每股盈餘（EPS）0.43元。配合擺脫中東客戶提列呆帳干擾，累計前三季稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期虧損1.66億元、每股虧損1.86元大幅轉盈，續創近4年同期高點。

虹堡10月自結合併營收3.01億元，月減8.53％、年減12.91％，仍創同期次高。累計前10月合併營收29.01億元、年增8.62％，續創同期新高。虹堡25日受邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會，說明營運概況及展望。

虹堡近期股價震盪墊高，今（19）日開高後一度勁揚4.78％至23元，隨後漲勢雖見收斂，仍維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人本周轉多操作，迄今合計買超35張，其中昨（18）日買超23張。

虹堡第三季合併營收8.41億元，季減6.07％、年增7.9％，為近1年低點。不過，毛利率25.71％，優於第二季23.95％及去年同期4.43％。營益率5.23％，優於第二季4.43％、低於去年同期7.91％。

在本業獲利持穩、業外收益顯著增加挹注下，虹堡第三季歸屬母公司稅後淨利0.47億元，雖季減3.94％、仍年增達23.67％，每股盈餘0.54元，略低於第二季0.56元、優於去年同期0.43元，維持穩定表現。

累計虹堡前三季合併營收26.14億元、年增11.98％，改寫同期新高。毛利率26.4％、營益率5.62％，較去年同期轉盈、登近4年同期高點。配合業外收益年增近4.17倍，歸屬母公司稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期大幅轉盈、登近4年同期高點。

觀察虹堡第三季各地區營收概況，以歐洲達2.55億元，季增52.71％、年增近1.08倍最強，台灣1.23億元，季增33.27％、年減0.9％居次。亞洲2.67億元，季減36.55％、年減4.68％，美洲1.95億元，季減8.84％、年減22.05％，表現明顯轉弱。

累計虹堡前三季以亞洲營收11.64億元、年增達31.73％，歐洲營收5.69億元、年增達73.82％，其他地區0.12億元、年增近1.97倍較強。台灣3億元、年減3.37％，美洲5.66億元、年減達29.8％，表現相對較弱。

虹堡8月受邀法說時表示，受惠北亞、北美洲、歐洲客戶需求帶動，使上半年營運動能續強，下半年仍有疫情持續干擾接單及出貨時程狀況，所幸接單狀況持穩，預期第三季營運將維持穩定，第四季至明年首季則維持審慎樂觀看待。（時報資訊 林資傑）