美股拉回 台股承壓 早盤低接買氣仍活絡

美國新冠疫情持續熱燒，使紐約再度關閉學校，造成美股下跌，台股加權指數19日開在13,775.26點，指數隨即由紅翻黑，權王台積電（2330）也漲多休息，壓抑指數回檔。

迄上午9：17的指數暫報13765點，小挫7點，跌幅0.06%，成交431億元。早盤迄目前的盤中最高指數即開盤的13778點，最低點一度觸及13707點，顯示逢低接手買氣仍相對活絡。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括華新科、禾伸堂、杏國、奇力新、博錸、網龍、合一、碩禾、合晶、譜瑞-KY、瑞昱、達邁、裕日車、金像電、聯一光、晶相光、撼訊、美食-KY、神盾、富邦媒、新鉅科、健策、普生、旭富及生華科等。

台積電早盤甫開市暫報499元，盤中一度下挫至491.5元，目前則暫報493元，下跌4元，係大盤的加權股價指數承壓主因，顯示台積電走勢，攸關盤勢發展，仍需持續追蹤。

美股方面，紐約市長白思豪宣布公立學校將全面關閉、改為遠距教學，希望能藉此緩下人們染疫的速度，消息傳來，衝擊美國四大指數由紅翻黑，道瓊工業平均指數連續兩個交易日收低。

道瓊工業平均指數11月18日下跌1.16％（344.93點）、收29,438.42點。那斯達克指數下跌0.82％（97.74點）、收11,801.60點。費城導體指數下跌0.72％（18.37點）、收2,530.59點。

群益期貨副總經理范振鴻分析，輝瑞宣布新冠肺炎疫苗最終臨床實驗數據達到95％的有效性、正在向美國FDA申請緊急授權，而且2021第一季改善需要超低溫儲藏及運送問題，但美股仍然不敵紐約關閉學校利空衝擊而下跌，新冠肺炎疫情再次壓抑美股。

美股在疫苗的樂觀消息與真實而且惡化的疫情中拉距，輝瑞與莫德納都將在近期申請緊急授權，因此，即使因為疫情現況嚴峻造成美股的下跌，也僅是短期現象。由於美股連二天下跌，預期台股也將有漲多回檔的可能。