11/19盤前掃描》比特幣現神話 台板卡廠紅了
比特幣再度重現狂飆神話，18日一舉漲破1.8萬美元，觸及2017年12月以來最高點，而在這波暴漲行情中，大陸挖礦潮也蠢蠢欲動，加上超微AMD、輝達利多消息助陣，拉抬台系板卡廠股價紅透半邊天。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
神話再現 比特幣飆破18,000美元
比特幣2020年來行情暴漲，除受到因應疫情的寬鬆刺激措施帶動，也與此虛擬通貨被公認具抗通膨魅力及漸被主流接受有關， 投資專家表示，比特幣年底前可望攻上2萬美元新天價…閱讀全文
台積三把火 蓄勢再攻500
從籌碼面來看，外資過去最高持有台積電占比達80.21％，對比目前僅有76.73％，相差約3.48個百分點，即便與今年初疫情爆發前的持股高峰78.37％都還有一段差距…閱讀全文
輝瑞疫苗趕進度 最快12月在美施打
輝瑞與BioNTech周三宣布，雙方共同研發的新冠肺炎疫苗功效達到95％，將在「未來幾天內」向美國政府申請緊急使用授權，順利的話12月美國就可施打疫苗…閱讀全文
美股︱疫情陰影掩蓋疫苗希望 道指挫344點
雖然疫苗研發正面消息不斷，但新冠確診案例持續攀升卻也讓市場人心惶惶；紐約市長於周三宣布，紐約市內的公立學校自周四起暫停面授教學，改為線上授課，美國股市聞訊下挫…閱讀全文
HDI需求火 PCB廠拚擴產
由於HDI應用範圍廣泛，像是大宗的智慧型手機，在家工作所需的筆電、平板，甚至是高階的汽車板、伺服器板等產品都會用上HDI製程，加上傳統旺季帶動下，目前幾家PCB廠如健鼎、華通、柏承等HDI產能都呈現滿檔…閱讀全文
央行放手 台幣升破28.8元防線
國際美元指數走弱，主要亞幣大多勁揚，且外資匯入擴大買超台股達211億元，出口商恐慌性拋匯續進場，如果不是央行盤中進場買匯阻升，28.5元關卡早已失守…閱讀全文