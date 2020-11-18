台積三把火 蓄勢再攻500

「護國神積」台積電18日再度登峰，股價收在497元，市值達12.88兆元，雙創歷史收盤新高紀錄，能否挾帶此波上漲氣勢，進一步攻下「5字頭」整數大關，成為市場最新關注焦點。法人表示，從基本面、資金面、籌碼面來看都有利多題材點火，看好台積成為500元俱樂部成員指日可待。



受惠外資買盤助陣，18日回頭買超台積電7,518張，力挺股價開高走高，終場上漲11.5元，收在497元，再創收盤新高，貢獻大盤漲點100.63點。統計外資11月以來大撒銀彈，已回補台積約9.86萬張持股，推升股價波段大漲15.05％，扮演多頭領漲指標。



國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，資金行情是帶旺台積飆漲的一大關鍵因素，今年以來外資一路減碼台股，直到11月才出現較大的回補金額，從以往經驗來看，大型權值股必然成為熱錢灌注的重點族群，且ETF等被動式投資基金也持續流往龍頭股，增添向上追價力道。



而從籌碼面來看，外資過去最高持有台積電占比達80.21％，對比目前僅有76.73％，相差約3.48個百分點，即便與今年初疫情爆發前的持股高峰78.37％都還有一段差距。



另外，台積電ADR股價領先飆漲，18日美股早盤再度站上9 8美元，但換算價格大約落在560元以上，也預留台積電股價上漲空間。法人評估，以外資現在持有台積電共1,989.85萬張來看，保守估計外資持股張數至少將回升2,000萬張以上水位。



就營運狀況而言，台積在蘋果A14、M1晶片，以及PS5、微軟Xbox需求看旺之下，台積電晶圓良率以及投片量將優於預期，第四季營運將淡季不淡。



凱基投顧分析，隨著5奈米製程良率優化，以及晶圓單價較7奈米提升50％以上，預期台積電毛利率將保持 5成以上水準，看好明年雙位數獲利成長展望，且對公司股息發放率和殖利率表現樂觀看待。