勞退等四基金共350億元 7家投信代操

勞動基金運用局18日公告「勞動部勞動基金運用局辦理新、舊制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金109年度第2次國內投資（相對報酬類型）委託經營業務」評選結果，（依筆畫順序排列）由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等7家投信公司取得簽約資格。

勞動部勞動基金運用局辦理新、舊制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金109年度第2次國內投資（相對報酬類型）委託經營，業經評審小組詳慎審查業者之經營計畫建議書及其簡報後評定成績，評審結果從優錄取安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等7家證券投資信託公司取得受託資格。

上述7家投信公司，將各獲得新制勞工退休基金30億元、舊制勞工退休基金10億元、勞工保險基金及國民年金保險基金各5億元，共計50億元之委託額度，7家投信總計350億元，委託期間為5年，將另行擇定日期辦理簽約撥款。

勞動基金運用局指出，此次委託投資範圍為上市、上櫃公司，惟非該局指定參考指標「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」之組成內容，未在公開資訊觀測站公告企業社會責任報告書者，則不得投資。