外資最愛這十檔 台股挑戰萬四關卡

在台積電、大立光、聯發科等電子股領軍下，加上傳產、金融齊揚，台股今天勁揚180.28點，再創13,773.29點收盤新高；在近8個交易日內6天創新高及量能未失控下，挑戰14,000點關卡指日可待。

不受美股拉回修正影響，台股今天開高走高，電子、金融、傳產同步走揚，加權指數終場站上漲180.28點，收在13,773.29點，再次寫下收盤新高，交易量來到新台幣2,296.78億元。

觀察蘋概股表現，權值王台積電成此波台股攻高關鍵，今天終場再漲11.5元，收在497元，上漲2.37％；股王大立光終場上漲220元，漲幅達6.6％，收在3,550元，創下9月16日以來新高。

聯發科執行長蔡力行今天受訪時，對明年景氣抱持正面看法，激勵股價上漲32元，以728元作收，漲幅達4.6％。IC設計族群今天連動走強，晶相光大漲9.2元，以漲停101.5元作收；聯詠漲3.09％，站上300元關卡。

航運股中的海運業者迎來近20年最旺的第4季，貨櫃三雄表現續強，長榮成交爆量來到28.3萬張，終場上漲6.64％，以22.5元再寫波段新高；受惠近洋線運價看漲，萬海漲幅達9.15％，收在36.4元，創下2015年4月以來新高。陽明今天上漲4％，以13元作收重新站上短中期均線。

受惠疫苗臨床數據利多，觀光、食品類股今天持續走揚，王品收在漲停價115.5元；六角一度站上140元關卡，終場漲勢收斂，收在134元。

三大法人今天合計買超213.92億元，其中自營商買超3.57億元，投信賣超1.05億元，外資及陸資買超211.4億元。

觀察外資買超前10名，外資買超友達2.5萬張居首；買超中信金1.98萬張、排名第2；長榮買超張數達1.96萬張，位居第3。

外資買超4至10名依序為元大金、聯電、國泰金、鴻海、新光金、第一金與寶成；排行前10名中，金融股拿下5名。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，資金行情持續，量價維持健康走勢，加權指數與季線正乖離偏高，仍須留意風險。不過台股多頭格局未變，加上有基本面支撐，後市有望持續攻高。

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