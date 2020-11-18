11月18日一分鐘強弱勢股
11月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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麗臺
(2465)
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10
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比特幣價格攀近3年新高，股價早盤攻上，午盤直衝漲停
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王品
(2727)
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10
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疫苗問世使疫情緩解現曙光+餐飲旺季，外資近日多站買方
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洋華
(3622)
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10
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成交量連2增、昨暴增逾2倍，簇擁股價狂拉兩根漲停板
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新鉅科
(3630)
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10
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買盤轉進，成交量爆10倍增，股價拉長紅K、衝破半年線
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建錩
(5014)
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10
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與陸五礦打造全方位供應鏈；前3季轉盈、每股賺0.59元
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晶相光
(3530)
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9.97
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CIS缺貨至明年H1，明年營收估增雙位數；進軍中高階市場
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撼訊
(6150)
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9.92
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比特幣飆，概念股沾光；缺貨現象延續，料Q4毛利率提升
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生華科
(6492)
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9.88
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股神青睞美新藥股，台類股沾光，股價火速攻頂，重返月線
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廣宇
(2328)
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9.86
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訂單遞延，Q4毛利率可望維持高檔，2021年獲利動能看增
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逸達
(6576)
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9.85
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新藥權利金上看1.23億美元，股價開盤跳空漲停，衝波段高
製表：方歆婷
11月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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廣運
(6125)
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9.96
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Q3每股虧0.28元；自營商連2賣，外資近日多站賣方
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精英
(2331)
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6.44
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今年來獲利大勝去年，惟股價短線漲多，獲利賣壓出籠
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英利-KY
(2239)
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4.72
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日前三大法人皆賣、有鬆動之虞；黑K向下觸10日線
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佳凌
(4976)
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3.87
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Q3轉盈，惟股價突破整理區間後，獲利了結賣壓出籠
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大中
(6435)
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2.98
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MOSFET供給緊，今年業績創高有望，惟外資小幅調節
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太極
(4934)
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2.88
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Q3每股虧0.1元；外資近日多站賣方；短均線趨勢向下
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國際中橡
(2104)
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2.68
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今年不認列歐洲區孤兒藥相關權利金營收，明年展望保守
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達能
(3686)
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2.65
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Q3 EPS-0.13元，連4季虧；短均全下彎、10日線有壓
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冠德
(2520)
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2.47
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投信近日多站賣方，昨賣超逾900張，近5日已超過千張
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南電
(8046)
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2.43
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股價漲多，賣盤獲利了結調節；投信昨轉賣超700餘張
製表：方歆婷
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