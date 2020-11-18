11月18日一分鐘強弱勢股

11月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

麗臺

(2465)

10

比特幣價格攀近3年新高，股價早盤攻上，午盤直衝漲停

王品

(2727)

10

疫苗問世使疫情緩解現曙光+餐飲旺季，外資近日多站買方

洋華

(3622)

10

成交量連2增、昨暴增逾2倍，簇擁股價狂拉兩根漲停板

新鉅科

(3630)

10

買盤轉進，成交量爆10倍增，股價拉長紅K、衝破半年線

建錩

(5014)

10

與陸五礦打造全方位供應鏈；前3季轉盈、每股賺0.59元

晶相光

(3530)

9.97

CIS缺貨至明年H1，明年營收估增雙位數；進軍中高階市場

撼訊

(6150)

9.92

比特幣飆，概念股沾光；缺貨現象延續，料Q4毛利率提升

生華科

(6492)

9.88

股神青睞美新藥股，台類股沾光，股價火速攻頂，重返月線

廣宇

(2328)

9.86

訂單遞延，Q4毛利率可望維持高檔，2021年獲利動能看增

逸達

(6576)

9.85

新藥權利金上看1.23億美元，股價開盤跳空漲停，衝波段高

製表：方歆婷

11月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

廣運

(6125)

 9.96

Q3每股虧0.28元；自營商連2賣，外資近日多站賣方

精英

(2331)

 6.44

今年來獲利大勝去年，惟股價短線漲多，獲利賣壓出籠

英利-KY

(2239)

 4.72

日前三大法人皆賣、有鬆動之虞；黑K向下觸10日線

佳凌

(4976)

 3.87

Q3轉盈，惟股價突破整理區間後，獲利了結賣壓出籠

大中

(6435)

 2.98

MOSFET供給緊，今年業績創高有望，惟外資小幅調節

太極

(4934)

 2.88

Q3每股虧0.1元；外資近日多站賣方；短均線趨勢向下

國際中橡

(2104)

 2.68

今年不認列歐洲區孤兒藥相關權利金營收，明年展望保守

達能

(3686)

 2.65

Q3 EPS-0.13元，連4季虧；短均全下彎、10日線有壓

冠德

(2520)

 2.47

投信近日多站賣方，昨賣超逾900張，近5日已超過千張

南電

(8046)

 2.43

股價漲多，賣盤獲利了結調節；投信昨轉賣超700餘張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組