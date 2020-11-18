上市、櫃企業營運快報

今（1/18）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.隨著太陽能工程案陸續完工入帳，新晶投控第4季營收可望較第3季大增逾5成，全年營運應可順利轉虧為盈。

受惠太陽能電廠穩定售電收入，加上部分太陽能工程案完工入帳挹注，新晶投控第3季營收新台幣3274萬元，季增4.6%，並順利單季轉虧為盈。

新晶投控第3季歸屬母公司淨利177萬元，每股純益0.02元；前3季虧損104萬元，每股虧損0.01元。

2.高爾夫球桿頭市場進入旺季，明安、復盛、大田今天都表示，客戶追加接單，能見度甚至到明年第2季，鉅明指出，除客戶追加接單，甚至還有機會銜接東京奧運熱潮。

3.保護元件廠興勤電子受惠車市復甦加上醫療產品助攻，法人估第4季業績回溫力拚持平，獲利拚歷年同期高點，車用和醫療訂單需求看到明年，估明年獲利再創新高。

興勤今年第3季合併毛利率48.22%，合併營益率35.76%，單季稅後淨利4.19億元，均創歷史單季新高，每股稅後純益3.27元。

法人預估興勤明年業績有機會超過新台幣65億元，年增14%到15%，毛利率上看47%，稅後淨利可超過16億元，年增18%到19%區間，連續2年創新高，每股純益估超過12.7元。

4.泰福-KY（6541）為強化公司專業人才及實踐世代交替目標，18日宣布，董事長兼執行長趙宇天，將卸下執行長一職，由由財務長陳林正接任執行長。

5.首屆「創意內容大會市場交易暨創投媒合展會」今（18）日開幕，共計影視、動畫、新媒體內容、出版等84個出版單位、362本原創文本，以及75個影視製作公司、263部年度最新影視作品參加，同時有來自22國、逾274位買家線上參展，國內外買家數已超過去年的三倍，將舉行高達624場媒合場。

6.佳世達集團厚植企業永續經營，並擴及大艦隊的集團成員共同參與，獲得「TCSA台灣企業永續獎」四項大獎。首度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」、連續兩年榮獲「企業永續報告書白金獎」的肯定之外，更獲得「創新成長」及「創意溝通」兩項卓越案例獎，自2012年以來在企業永續領域累積獲獎數已達20座，更代表佳世達持續以行動落實永續經營，並廣獲認同。

7.明泰科技（3380）在走過內部董事會改選，及外部大環境因疫情缺料與國際貿易戰的紛擾中，憑藉著專業與領先技術，第三季持續傳出業績成長捷報，第三季營收季增25％，年增143％至96.7億元的亮眼成績。

對於未來的業績展望，明泰董事長黃文芳表示，第四季我們樂觀看待，目前訂單已經掌握到明年第一季，市場普遍的缺料情形，明泰也密切注意中。

8.台灣企業永續獎舉辦頒獎典禮，友達以卓越的永續績效囊括13項獎項肯定，包含「台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告白金獎」、「英文報告書金獎」，以及企業績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續水管理獎」、「社會共融獎」、「創意溝通獎」、「人才發展獎」、「性別平等獎」、「創意成長獎」、「透明誠信獎」及「供應鏈管理獎」獎項，在環境、社會、治理等各面向均獲評審肯定。

同時以友達水資源的故事「AUO GreenArk Journey-From Industry Water Optimizing to Sustainable Ecosphere」榮獲全球企業永續獎（GCSA）世界級最佳方案Outstanding Practice肯定，為本屆唯一獲此最高殊榮的企業。

9.東協等15國完成簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP），未來將逐年調降關稅，三三會理事長許勝雄18日呼籲，對國際經貿大環境可能帶給台灣危機，在這樣情況下更應該團結合作克服問題，呼籲朝野全國上下要深思。

10.17LIVE集團今（18）日宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務。17LIVE表示，黃立成卸任後的董事職位將考慮由其他主要投資人接任，帶領公司邁向下一個階段性目標。

11.北車商圈轉運站商場京站（興櫃2942）今18日開打周年慶，一早在高回饋率達22％促動下，不少女性族群大排長龍搶在開門瞬間搶購化妝品、運動服飾與女鞋款等，預計首日業績有望逾2億元創新紀錄。

12.力挺台灣在地好物，全聯福利中心今（18）日宣布，近三年全聯採購的「產銷履歷」蔬果逐年成長，預計今年產銷履歷蔬果採購噸數將超過1萬5,000噸，銷售金額估將突破15億，年增20％，替全聯生鮮挹注一股新的成長動能。

全聯並指出，為邀請民眾一起挺在地好物，即日起至12/3購買指定產銷履歷商品任2件，就加贈全店印花一枚，指定商品也祭出限時優惠，預計帶動整體業績成長一成。

13.中華開發金控18日舉辦第三季法人說明會。開發金控前三季累積獲利為87.9億元，集團整體業務維持穩健並帶動獲利成長。

總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）上任後，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

14.裕隆集團今日舉行法說會，裕隆(2201)對今年台灣車市看法轉趨於樂觀，隨著品牌新車效應、汰舊換新政策等刺激買氣，預估2020年台灣汽車市場約43.1萬台，較2019年42.7萬台成長約1%。

15.永豐金(2890)今舉行第三季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控第三季稅後盈餘36億元，較上季成長9.3%，獲利持續維持穩定成長，其中手續費淨收益111.25億元，較去年大幅成長29.7%，金額續創歷年同期新高，並已經超越去年全年手續費收入，主要是受惠於銀行與證券財富管理業務的成長。截至第三季為止，金控總資產規模已經突破2兆元。