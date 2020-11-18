雙王神勇 主力軋空 台股收13,773新高

台短多氣銳不可擋！在台積電、股王大立光領軍開高走高，雙雙大漲，而聯發科、台化、長榮、兆豐金、國泰金等重量級集團股也力挺短多下，使盤勢開高之後欲小不易，短線軋空手、融券在收盤時衝到最高點，加權股價指數終場收13773.29點，再度改寫收盤歷史新高，單日飆漲180.28點，漲幅1.33%，成交2296.78億元。

周三盤勢開高走高，在技術線型的K線上，拉出一根實體長紅棒，與昨日相較，恰有效化解實體黑K壓力，而短線技術指標RSI、KD值也同登新高，顯示多方氣勢如虹，短期在高檔「驚驚漲」動能強而有力；不過，高檔嚴重乖離也愈趨拉大，仍需慎防部分法人變臉調節。

櫃買市場方面，生技股近期整理後重返主流，類股指數大漲2.34%，激勵短多人氣快速回籠，包括電機、電子、化學、鋼鐵、營建、航運及觀光等族群，多紅光滿面，僅紡纖拉回修正，使盤勢開高走高，終場指數上漲0.97%，報169.98點，創今年7月下旬以來新高水準，成交649.37億元。

業內人士指出，目前看起來，個股依題材領先盤勢發展，愈趨在檯面上發光發熱，包括比特幣、特斯拉電動車概念、5G、華為賣榮耀之轉機概念、高速運算、原物料看漲概念、AI物聯網及新冠疫情後之報性消費概念如食品、觀光、飯店及航空等，多是波段輪動潛力股，值持續追蹤。

周五源自外資、投信、大股東及部分主力群逢低卡位股票，據業內統計，包括長榮、旺宏、中信金、國泰金、華邦電、鴻海、中鋼、仁寶、兆豐金、陽明、寶成、宏捷科、聯電、晶電、富邦金、強茂、鴻碩、凱美、中美晶、景碩及南茂等，僅供參考。

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