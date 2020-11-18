觀光食品股驚回神 18檔吃人夠夠

台股今（18日）加權股價指數收盤報13773.29點，漲180.28點，漲幅1.33%，成交量為2,296.78億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計王品、洋華等13檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有35檔，前10名為王品 (2727)、洋華 (3622)、麗臺 (2465)、晶相光 (3530)、廣宇 (2328)、怡華 (1456)、威致 (2028)、晶心科 (6533)以上8檔漲停，其他還有嘉威 (3557)及奇偶 (3356)。

今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有晟鈦 (3229)、本盟 (1475)、凱羿-KY (2939)、億麗 (2443)以上4檔跌停，鈞泰 (6131)、三洋紡 (1472)、精英 (2331)、英利-KY (2239)、華上 (6289)及瑞利 (1512)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、友達 (2409)、群創 (3481)、旺宏 (2337)、嘉聯益 (6153)、中環 (2323)、陽明(2609)、聯電 (2303)、長榮航 (2618)及一詮 (2486)。

上櫃有45檔5％以上漲幅，其中前10名為建錩 (5014)、廣寰科 (3287)、新鉅科 (3630)、金穎生技 (1796)、青雲 (5386)、建榮 (5340)、辣椒 (4946)、研通 (6229)、撼訊 (6150)及幃翔 (6185)以上10檔皆漲停。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔和進 (3191)、廣運 (6125)2檔跌停，昱捷 (3232)、天揚 (5345)、飛寶企業 (4413)、重鵬 (3555)、易飛網 (2734)、晶宏 (3141)、晟楠 (3631)及宏大 (8932)。

上櫃成交量前10名為光洋科 (1785)、精材 (3374)、宏捷科 (8086)、聚和 (6509)、同致 (3552)、廣運 (6125)、鴻碩 (3092)、均豪 (5443)、金居 (8358)及茂迪 (6244)。

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