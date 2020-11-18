今日焦點股 重點摘要

今（11/18）日熱門焦點股如下：

（1）「2020台灣國際品牌價值調查」17日揭曉，巨大（9921）集團榮獲第五名，品牌價值高達5.62億美元、年成長17％，不僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌、創下新高！

巨大18日早盤掀慶祝行情，盤中股價最高衝到288.5元、上漲了9.5元，漲幅逾3％，成交量已衝破千張。

由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Interbrand 承辦的「台灣品牌價值調查」已邁入第19年，巨大集團已連續12年入圍前十大國際品牌。

負責鑑價的Interbrand分享今年年度品牌成長趨勢，運動健康產業透過數位化智慧及便捷特性，為消費者創造更加時尚、客製化的體驗。

儘管面對疫情危機，健康產業整體成長價值最高，平均增長率為16％。巨大集團品牌價值較去年成長17％，不僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌，以5.62億美金榮獲台灣國際品牌第五名。

巨大集團旗下除了大家熟知的GIANT（捷安特）品牌，近年來為因應消費者需求，陸續成立了 Liv 女性專屬自行車品牌、momentum城市休閒通勤自行車品牌、以及CADEX高端自行車零組件品牌。並於2020年初正式發佈以集團品牌（GIANT GROUP）為首的全新品牌架構，品牌管理目標從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合。

GIANT GROUP以母品牌之姿客觀支持各產品品牌發展，創造品牌1+1>2的綜效。（工商時報 曾麗芳）

（2）代工廠廣達今年第3季筆電出貨創新高、達1830萬台，法人看好在MacBook新機與Chromebook需求帶動下，廣達第4季筆電出貨將季增8%至10%，挑戰2000萬台新高。

投顧法人分析，廣達今年第3季每股盈餘新台幣2.04元，季增26%、年增82%，符合市場預期；前3季筆電出貨量年增59%至4010萬台，為主要推手，營收比重達50%至55%。

廣達估2020年筆電出貨量約6000萬台，若零組件吃緊情況緩解，出貨仍有上修空間。法人以此推算，廣達今年第4季筆電出貨量將至少季增8%至10%到2000萬台左右，主因MacBook新機型、Chromebook需求強勁。

穿戴裝置業務方面，廣達表示目前客戶不止一個，淡出Apple Watch新機型對營收影響有限，且有利獲利率；今年第4季雖匯率與產品組合不利，廣達仍預期營益率將與第3季3.2%持平，投顧法人上修廣達第4季與2020年全年每股盈餘預估值至2.11元、6.43元。

由於今年第4季到明年展望正向，法人將廣達目標價由103元上調至105元，投資評等維持「增加持股」。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.凱美(2375)：法人估今年EPS逾4元，外資昨日繼續買超逾3000張，股價續創高點，來到62.5元。

2.嘉聯益(6153)：市場傳出明年拿下多個蘋果訂單，利多+外資買超加持，今早再創高點。

3.可成(2474)：明年毛利率看重回30%，轉機題材當靠山，股價穩健上攀，早盤攻高3%，創逾2個月高點。

4.漢唐(2404)：在手訂單430億元、明年展望穩健，多方神氣向上逼近220元，創4個月以來高價。

5.福華(8085)：進行進行土地活化，潛在收益可期，市場認同，股價攻高半根漲停板。

6.統新(6426)：樂看今明年營運正成長，激勵股價連3揚，晨盤放量彈升3%，寫波段高。

7.璟德(3152)：5G爆發，一路旺到明年，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤彈高大漲半根停板，登4個月高。

8.生華科(6492)：買盤拉抬，晨盤火速攻頂，重返月線。

9.逸達(6576)：新藥權利金上看1.23億美元，激勵開盤跳空漲停，衝波段高。

10.大立光(3008)：華為出售榮耀，供應鏈絕處逢生，早盤吸引買盤相挺，股價放量走揚逾3%，站穩五日線。

11.三陽工業(2206)：今年機車銷售大爆發，明年會更好，鼓舞晨盤急飆6%，奔5年半高價。

12.巨大(9921)：入列台灣國際品牌第五名，早盤漲逾2%，收復季線、半年線。

13.旺宏(2337)：三大法人昨擴大買超，早盤續漲逾1%。

14.承啟(2425)：前3季獲利靚＋比特幣再飆，早盤挾量漲逾2%。

15.青雲(5386)：比特幣續強，激勵早盤亮燈漲停。

16.麗臺(2465)：比特幣攀近3年新高，早盤漲逾3%，收復周線。

17.事欣科(4916)：Q4營運有轉機，早盤漲逾7%，創波段新高。

18.聯發科(2454)：收購英特爾旗下FPGA電源IC，人氣不滅，早盤上漲逾2%。

19.凱羿-KY(2939)：輕質循環油採購合約爭議，恐認列10億損失，重摔至76.2元跌停。

20.淘帝-KY(2929)：前三季虧掉去年全年獲利，將發展二大新業務開創新市場，晨盤力漲逾2.5%。

21.威致(2028)：不畏列入注意股，Q3每股賺0.61元，早盤一度觸及16.8元漲停，再創短波高價，仍維持7.5%漲幅。

22.國際中橡(2104)：今年不認列歐洲區孤兒藥相關權利金營收，保守看明年營運，股價下滑逾3%。

23.久陽(5011)：Q3稅後淨利小賺0.14億元，晨盤量價齊揚，高攀至35.85元漲停價。

24.王品(2727)：疫苗救疫情+餐飲旺季，外資持續買超，今早急攻漲停板，創2018年6月以來高價。

(時報資訊)

（4）凱羿-KY恐因輕質循環油採購合約承擔違約金10億元，今天股價挫跌停，董事長蔡謀燦表示，掌握足夠證據證明為詐騙案件，已交由警方調查，有信心將損失降至最低。

全球直效行銷供應商凱羿-KY為彌補因疫情導致的營收缺口，布局其他業務卻踢到鐵板，17日重訊公告，第3季已認列醫療手套採購預付款項損失約新台幣6790萬元，且後續還可能因輕質循環油採購合約承擔10億元違約金。

凱羿-KY今天股價開盤直接打入跌停76.2元，跌停價位與市價單的委賣張數合計逾800張。

凱羿-KY今天上午發布新聞稿指出，董事長蔡謀燦指出，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、俄羅斯商會與油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料的真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，認為此交易幾乎可確認為詐騙案件，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生，請所有股東放心。

蔡謀燦表示，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦指出，整體而言，本公司財務及業務狀況一切正常，公司過去一向以零負債經營自豪，截止目前為止，帳上資金仍達新台幣4億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出。（中央社）