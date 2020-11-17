喊500元！3月押寶台積神人現身 結局大驚

台積電17日早盤一度狂飆逾4%、衝上506元新天價。今年3月股災時，曾有網友po文表示，他以280元價位大舉買入91張台積電，還說會抱到GG（台積電）上500為止，預估3～5年會達標，但沒想到才短短8個月，台積電就攻上500元，推估此網友獲利約2千萬元。未料原po現身自曝「已經賺飽了、見好就收」，接下來大部分資金已轉往配息穩定的低價收息股，預估可年領近200萬股息。

台積電美股ADR周一大漲逾6%，激勵台積電昨（17日）開盤突破500元大關、直衝506元史上新高，但隨後賣壓湧現，終場只小漲1.5元、收在485.5元，成交量7.2萬張，本益比約25.6倍左右。

事實上，今年3月下旬爆發股災，台積電曾慘崩到235元，有位網友P大仍相當看好台積電，並在Mobile01發文指出，「台積電每年EPS很快就會破20塊，漲到500也不過是25倍的本益比，這不過是台灣整個半導體產業的平均本益比，並沒有刻意高估，更何況台積電是台灣最強公司，全世界晶圓代工市佔率超過50%的龍頭。」

原po分析，7奈米、5奈米和3奈米高階製程帶來的獲利大躍進才剛要爆發，2019年第4季的EPS已經證明，你真覺得給GG 25倍本益比很過分嗎？所以他預計抱到GG上500為止，價差賺個2000萬，再加上每年10塊以上的配息，3～5年總獲利預估是2300~2500萬之間。

原po在3月時all in強力買進91張台積電，進場價280元，以昨天股價突破500元大關來估算，約獲利2千萬元。

未料當時po文的網友昨天再度現身版上補充說明，表示推文時的入手價是27x，預估台積電上500要3-5年，完全沒想到會這麼快，又上了一課「無限QE的力量」。

他說，自已經賺飽了，所以大部分資金已轉往配息穩定的低價收息股，目前光是領息一年可以領到近200萬，他很滿足的見好就收。

對於錯過這一波台積電漲幅的朋友，原po表示，不必太失落，投資人可以開始找尋體質強健的公司，列入「口袋名單」，等待下一次股市大幅修正時，放心的「歐印」下去。「因為歷史絕對會重演，我們等待下一次股市崩盤時再見吧！」

（中時新聞網 吳美觀）