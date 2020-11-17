11/18盤前掃描》特斯拉躋身標指 概念股馳騁
標普道瓊指數公司於16日宣布新消息，投資人對於特斯拉納入標普500指數的期望這次總算沒落空，而這也帶動特斯拉股價於17日風馳電騁。在車市復甦之際，再加上特斯拉的消息助陣，台股12檔電動車概念股16日股價也狂催油門，表現毫不遜色。
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特斯拉12月納標指 12檔電動車概念股拉風
特斯拉第三季產銷量刷歷史新高，全年目標則維持50萬輛不變，將有利供應鏈營運。2021年Model Y在上海、柏林、美國等地將開始交車，產銷量將持續大幅增長，相關供應鏈有望受惠…閱讀全文
華為賣榮耀 台廠大利多
鏡頭及鏡頭模組供應商可能最受惠，榮耀將專注提升未來新款鏡頭規格升級，leverage華為原來的人與供應鏈，舜宇光學（主要鏡頭／模組供應商）及大立光（鏡頭） 為首選…閱讀全文
陸車企爆重整潮 市場恐洗牌
連國有大集團的表現都有出現分歧狀況，上汽、東風等車企有相當壓力，部分民營企業表現反而很好，而在因新舊動能轉換以及新能源車虧損壓力等影響下，自主品牌中小企業分化嚴重且低迷…閱讀全文
美股︱醫療保健股崩跌 三大指數皆墨
鑒於疫情期間遠距商機大爆發，電商巨頭亞馬遜也搶進線上藥局市場，17日，亞馬遜宣布在美國推出「Amazon Pharmacy」，醫療保健類股CVS和道指成分股Walgreens聞訊下挫…閱讀全文
台灣前20大品牌 價值百億美元
2020年台灣國際品牌價值17日公布，今年趨勢科技擊敗連續7年冠軍的華碩電腦，以16.37億美元的品牌價值，年成長7％的好成績拿下榜首…閱讀全文
微軟XBOX大缺貨 供應鏈嗨翻
微軟XBOX新主機熱賣到大缺貨，微軟財務長Tim Stuart預估缺貨將等到明年第二季才有解，換言之，本來供應鏈還在觀望11月至明年第一季的新遊戲機訂單量，現在應該已無懸念…閱讀全文