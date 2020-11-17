鍾騏遠｜台積電創高後整理、比價行情啟動

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

16日台股因台積電上漲而出現大漲行情，17日在台積電修正的壓抑，指數終場收歛漲幅；近兩日台股波動幅度較大，短線收歛漲幅之後，資金可望流向中小型類股中。主要原因是台積電股價大漲，其它類股包括矽晶圓、記憶體、封測等，股價都會出現比價效應。也就是說，台積電既然獲利看好，後段製程的封測、記憶體、矽晶圓等，理論上也應該是會雨露均霑。後續的操作方向，可聚焦在IC設計、半導體設備、記憶體、矽晶圓族群。

17日熱門的族群為太陽能類股，由於川普訴訟接連失敗，拜登當選的正當性更加的確立，太陽能是拜登的勝選概念股，在經過多日的整理之後，籌碼相對比較沉澱。由於長期趨勢仍未改變，股價在中期支撐附近出現買盤，由權值較大的聯合再生所帶動(4.66%)，包括國碩、達能漲停，元晶、茂迪也有不錯的表現。國際大廠美光獲利展望佳，帶動台廠記憶體大廠上揚，包括旺宏、南亞科，都同步出現帶量大漲的表現。另LED的晶電、隆達、榮創、一詮也在多日的整理後，開始出現反彈的攻勢。

盤中強勢股指標追蹤

精英(2331)：為大同旗下的電腦製造大廠，受惠宅經濟的發酵，單季獲利高於市場預期，連帶推升第四季的獲利預期，股價大漲以反映基本面。不過，宅經濟受惠效應是為短期，須留意後續是否還有其它的題材可以延續，否則短線股價見高之後就容易出現賣壓。

統新(6426)：由於前三季的獲利表現佳，加上5G基地台相關產品出貨順暢，預期全球5G建置腳步加速，是統新未來營收成長的動能。先前統新雖受華為禁令影響，股價出現大幅度的修正，但隨著拜登的勝選之後，美中關係可望和緩，股價跌深之後，自然出現買盤佈局。

意德士(7556)：為半導體耗材廠，才剛轉上櫃不久股價就出現三成的幅漲。主要的原因是，意德士屬台積電耗材供應鏈，營收占比高達6成來自於台積電，近期台積電營收獲利看好、股價大漲，意德士的股價自然而然受惠。

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