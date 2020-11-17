今日焦點股 重點摘要

今（11/17）日熱門焦點股如下：

（1）經濟部即將公告「用電大戶條款」，《再生能源發展條例》108年修訂，規範超大電量的企業使用一定比率再生能源。但環保綠色和平呼籲經濟部對「用電大戶條款」做出三項修正，包括提高用電大戶的綠電義務、降低用電大戶門檻、每年公告用電大戶名單。

「用電大戶條款」公告在即，今早綠能相關概念股多頭再起，太陽能族群的達能(3686)漲停，安集(6477)、茂迪(6244)、元晶(6443)、碩禾(3691)、聯合再生(3576)也都漲逾半根漲停板。

綠色和平人士主張，國內用電大戶儼然成為減碳目標的罪魁禍首，「用電大戶條款」明年(2021年)就要上路，「綠色和平」提出3大訴求，第一要經濟部提高用電大戶的綠電義務，將20%用電量轉為再生能源，同時應該擴大用電大戶範圍，從現行門檻5000千瓦，降為800千瓦，納入更多企業，並且應該公開大戶名單，供各界檢視。

綠色和平組織昨天(11月16日)遞交公民告知書至經濟部，若經濟部不重視修正的，將提出全台首例的氣候訴訟案。

經濟部能源局回應，用電大戶條款第二預告階段已結束，各方意見都有納入參考，在彙整考量後才會簽准發佈。綠色和平組織遞交的公民告知書，經濟部也已收到，將會同步考量民間團體和產業意見，就不同利害關係人主張做內部通盤討論。

經濟部能源局指出，若是要降低用電大戶門檻，此屬於較大法案的變動，就必須再進入用電大戶條款第三預告階段，「用電大戶條款」是子法，屬於經濟部的權責。（時報資訊 任珮云）

（2）台積電美國存託憑證（ADR）持續走高，一度突破100美元大關，再創歷史新高，台積電今天股價同步走高，突破新台幣500元關卡，達506元，市值攀高至13.12兆元。

疫苗研發再傳捷報，振奮市場信心，美股道瓊指數勁揚470.63點，收29950.44點，標普指數漲41.76點，收3626.91點，雙雙收在歷史新高。

台積電ADR開高走高，一度突破100美元，達102.44 美元，終場漲幅縮小，不過，仍收在99.27美元，漲6.05美元，漲幅達6.49%，再創歷史新高。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價同步走高，早盤突破500元關卡，達506元，漲22元，漲幅4.54%，市值增加5704億元，攀高至13.12兆元，貢獻大盤約187點。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨夜ADR大漲6.49%，今早股價突破500關、以502元開出，但隨後壓回至約495元。

2.南亞科(2408)：昨獲三大法人聯手買超17733張，加上昨夜美光股價大漲6.78%，今早股價續漲逾4.5%、達67.4元。

3.中鋼(2002)：10月獲利寫16個月新高，全年可望轉盈，昨獲外資擴大買超9908張，今早股價漲逾1.5%反應。

4.聯嘉(6288)：多頭突破短均糾結，一度放量強漲逾4.6%。

5.英瑞-KY(1592)：前3季每股損失7.65元，較去年同期虧損再擴大，早盤挾量觸及跌停。

6.淘帝-KY(2929)：昨獲外資回頭買超62張，激勵今早股價漲逾3.5%，躍過5日線。

7.第一銅(2009)：LME期銅觸及2年5個月高點，昨獲外資買超198張，帶動今早股價漲約2%。

8.夏都(2722)：下午受邀統一證法說會，且再迎疫苗重啟觀光利多，早盤帶量上漲近4%。

9.鳳凰(5706)：再一祭疫苗強心針，外資連2日買超，股價登除權息後近四個月高價，漲近4%。

10.國碩(2406)：太陽能題材助威，外資轉賣超挺，人氣回籠，晨盤翻紅強彈，攻上22.55元漲停。

11.一詮(2486)：LED題材有戲，外資連3日敲進，早盤爆大量頻頻觸及漲停，再衝上15.7元之波段新高價。

12.聯合再生(3576)：明年取得兩案場許可，出貨可望再增溫，加上太陽能加持，翻紅高漲逾6%。

13.達能(3686)：太陽能陽光普照，股價闖入漲停，重登五日線。

14.撼訊(6150)：顯卡需求旺，早盤續強、漲逾3%。

15.統新(6426)：5G商機進補，法說前暖身，早盤觸及漲停。

16.映泰(2399)：前3季獲利攀10年來同期新高，早盤放量漲逾5%，改寫前高。

17.事欣科(4916)：布局航太有成，早盤漲停，攻克半年線。

18.國泰金(2882)：前9月獲利登成立來新高，早盤小漲。

19.太景-KY(4157)：太捷信靜脈輸液領證，帶動早盤漲逾6%、收復短均。

20.志聖(2467)：下半年接單好轉，轉骨題材+大盤勁揚，早盤急攻到37元附近再創高，但調節賣壓緊跟，撐盤13分鐘即翻黑。

21.南電(8046)：外資看好後市營運表現，周一三大法人買超1265張，股價穩揚，早盤上漲逾2%，創逾2個月高點。

22.貿聯-KY(3665)：前3季每股盈餘9.49元、Q4淡季不淡，加上特斯拉飆漲帶動，今早彈高2%，拚回240元。

23.遠東新(1402)：PTA行情蠢動，受惠產業變化早盤跳漲2.5%，創除息後新高價。

24.德淵(4720)：Q3 EPS0.42元，為近5年單季新高，多方歡慶，今早跳漲4%。

25.熱映(3373)：莫德納新冠疫苗有效達95%，防疫光環褪色，早盤下跌3%以上。

(時報資訊)

（4）新冠肺炎疫苗研發再傳捷報，另一家美國藥廠宣布防護力達94.5％，激勵美股周一再度走高。台股觀光股今（17）日跟進振奮，尤以雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等旅遊股漲勢最強勁，惟激情後漲勢隨即出現收斂。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技廠商BioNTech於10日宣布，雙方合作研發的新冠肺炎候選疫苗，預防效力高達9成。而美國藥廠莫德納（Moderna）16日亦宣布，研發中的疫苗後期試驗初步數據，顯示疫苗防護力達94.5％。

觀光類股指數開高後最高上漲1.36％至96.85元，惟因高價股美食-KY及王品漲多拉回，使指數漲勢明顯收斂、拉回力守平盤之上。易飛網飆漲8.79％至13元，早盤維持逾6％漲幅，領漲觀光類股。雄獅最高飆升7.28％至75.2元，早盤維持逾4.5％漲幅。

五福開盤以跳空漲停價18.3元開出，惟隨後漲勢收斂至逾3.5％。鳳凰最高勁揚6.75％至31.65元，隨後漲勢收斂至逾2％。山富最高飆漲7.85％至15.8元，惟隨後漲勢收斂至逾1.5％。燦星旅(2719)則未見起伏，呈現開低後微跌約0.1％態勢。

全球新冠肺炎疫情年初爆發，台灣因應疫情自3月18日起實施邊境管制、禁止旅行社組團出入境，使國外出境遊為主力的旅行社成為「海嘯第一排」受創產業。即使5月後國內疫情趨緩，旅行社仍僅能搶食有限的國旅商機，營運仍明顯艱辛。

觀察旅遊股2020年第三季營運，以鳳凰逆勢繳出獲利最佳，受惠本業虧損受控、業外收益挹注，第三季歸屬母公司稅後淨利0.13億元、每股盈餘0.2元，較第二季轉虧為盈。累計前三季歸屬母公司稅後淨利0.1億元、每股盈餘0.15元，逆勢繳出獲利表現。

易飛網營運亦見好轉，第三季稅後虧損0.13億元、每股虧損0.46元，虧損季減48.34％、年減25.79％，創近5季最佳。雄獅第三季歸屬母公司稅後虧損1.7億元、每股虧損2.43元，虧損幅度減少16.15％。累計前三季歸屬母公司稅後虧損3.58億元、每股虧損4.84元。

五福第三季稅後虧損0.37億元、每股虧損1.29元。累計前三季稅後虧損0.48億元、每股虧損1.66元。山富第三季稅後虧損0.34億元、每股虧損1.07元，累計前三季稅後虧損0.48億元、每股虧損1.57元。（時報資訊 林資傑）