大咖軋空力道續強 19檔發光發熱

台股今（17日）加權股價指數收盤報13,593.01點，漲41.18點，漲幅0.30%，成交量為2,346.84億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計國碩、東和、凌泰、兆遠等19檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有28檔，前10名為國碩 (2406)、東和 (1414)、鈞泰 (6131)、精英 (2331)、達能 (3686)、洋華 (3622)、事欣科 (4916)、首利 (1471)、威致 (2028)以上皆漲停，另還有一詮 (2486)。

今日有7檔超過5％跌幅，跌幅前10名有美德醫療-DR (9103)、岱宇 (1598)以上兩檔皆跌停，英瑞-KY (1592)、恆大 (1325)、捷泰 (6165)、誠創 (3536)、康那香 (9919)、聯上發 (2537)、東華 (1418)、矽力-KY (6415)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、群創 (3481)、友達 (2409)、嘉聯益 (6153)、台積電 (2330)、聯合再生 (3576)、陽明 (2609)、光罩 (2338)。

上櫃有25檔5％以上漲幅，其中前10名為凌泰 (6198)、兆遠 (4944)、金穎生技 (1796)、昱捷 (3232)、東典光電 (6588)、青雲 (5386)、福華 (8085)、德宏 (5475)、意德士 (7556)、統新 (6426)以上皆漲停。

今日上櫃有13檔股票有5％以上的大跌，前10檔有和進 (3191)跌停，另還有中茂 (5205)、燦星旅 (2719)、友銓 (5321)、雙鴻 (3324)、泰博 (4736)、淳紳 (4529)、通訊-KY (6404)、類比科 (3438)、世紀 (5314)。

上櫃成交量前10名為宏捷科 (8086) 、均豪 (5443)、精材 (3374)、光洋科 (1785)、茂迪 (6244)、中美晶 (5483)、鴻碩 (3092)、金居 (8358)、旺矽 (6223)、同致 (3552)。

延伸閱讀

今日焦點股 重點摘要

大選底定買盤回溫 太陽能股跌深反彈

集團股輪動 台股登13,593收盤新高

只等川普出白宮 第一夫人可望海削14億

台灣有錢人都住哪？老外揭密：不是大安區