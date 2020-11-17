11月17日一分鐘強弱勢股
11月17日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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國碩 (2406)
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10.00
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與合作夥伴標得合計10MW以上的案場，明年營運看旺
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精英(2331)
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9.92
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宅經濟需求發酵，上半年轉虧為盈，第3季維持獲利，股價攻上漲停
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達能(3686)
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9.88
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太陽能族群重獲買盤青睞，外資回頭買超，終結連五日跌勢
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威致(2028)
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9.68
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前三季獲利較去年同期翻倍，10月營收延續成長力道，買盤大力加碼
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統新(6426)
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9.68
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前 3 季EPS賺贏去年全年，法說行情助攻，股價強攻漲停
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訊芯-KY (6451)
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7.31
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第三季獲利創近17季新高，外資反手買超，終結連三日調節心態
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南電(8046)
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7.06
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BT產能吃緊，投信大舉押寶，連14日買超，股價沿五日線上攻
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良維(6290)
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6.63
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外資11月以來偏多操作，加碼力道轉強，五大產業趨勢看旺
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(6547)
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6.55
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Moderna新冠疫苗臨床實驗數據防護率近95%，激勵股價帶量大漲
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元晶(6443)
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6.33
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買盤關注太陽能族群，外資單日加碼逾2,000張，KD指標向上
製表：陳昱光
11月17日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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(9103)
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9.92
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疫苗研發結果正向，防疫概念股再遭空襲，股價在月線之下弱勢整理
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岱宇
(1598)
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9.77
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外資、投信法人同步減碼，壓抑股價打落跌停，帶量跌破季線
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英瑞-KY (1592)
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9.61
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前三季每股虧損逾7元，均線空頭排列，KD指標交叉向下
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恆大
(1325)
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9.39
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疫苗防護率高，拖累資金撤出口罩概念股，股價上檔壓力沉重
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雙鴻
(3324)
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7.54
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外資、投信同步減碼，湧現了結賣壓，失守5、10日短期均線
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捷泰
(6165)
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7.37
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轉型題材失靈，月線上方遭遇蓋頭反壓，股價連兩日走跌
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泰博
(4736)
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7.30
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新冠疫苗防護程度樂觀，市場擔憂量測設備出貨動能，投信大舉砍倉
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康那香
(9919)
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5.04
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防疫概念股調節壓力龐大，股價弱勢整理，KD指標進入低檔區
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聯上發
(2537)
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4.85
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外資連四日砍倉，股價帶量重挫，面臨年線保衛戰
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(6415)
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4.80
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高價股市場追價意願不足，外資獲利了結減碼，KD指標交叉向下
製表：陳昱光
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