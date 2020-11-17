11月17日一分鐘強弱勢股

11月17日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

國碩 (2406)

10.00

與合作夥伴標得合計10MW以上的案場，明年營運看旺

精英(2331)

9.92

宅經濟需求發酵，上半年轉虧為盈，第3季維持獲利，股價攻上漲停

達能(3686)

9.88

太陽能族群重獲買盤青睞，外資回頭買超，終結連五日跌勢

威致(2028)

9.68

前三季獲利較去年同期翻倍，10月營收延續成長力道，買盤大力加碼

統新(6426)

9.68

前 3 季EPS賺贏去年全年，法說行情助攻，股價強攻漲停

訊芯-KY (6451)

7.31

第三季獲利創近17季新高，外資反手買超，終結連三日調節心態

南電(8046)

7.06

BT產能吃緊，投信大舉押寶，連14日買超，股價沿五日線上攻

良維(6290)

6.63

外資11月以來偏多操作，加碼力道轉強，五大產業趨勢看旺

 高端疫苗

(6547)

6.55

Moderna新冠疫苗臨床實驗數據防護率近95%，激勵股價帶量大漲

元晶(6443)

6.33

買盤關注太陽能族群，外資單日加碼逾2,000張，KD指標向上

製表：陳昱光

11月17日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR

 (9103)

9.92

疫苗研發結果正向，防疫概念股再遭空襲，股價在月線之下弱勢整理

岱宇

(1598)

9.77

外資、投信法人同步減碼，壓抑股價打落跌停，帶量跌破季線

英瑞-KY (1592)

9.61

前三季每股虧損逾7元，均線空頭排列，KD指標交叉向下

恆大

(1325)

9.39

疫苗防護率高，拖累資金撤出口罩概念股，股價上檔壓力沉重

雙鴻

(3324)

7.54

外資、投信同步減碼，湧現了結賣壓，失守5、10日短期均線

捷泰

(6165)

7.37

轉型題材失靈，月線上方遭遇蓋頭反壓，股價連兩日走跌

泰博

(4736)

7.30

新冠疫苗防護程度樂觀，市場擔憂量測設備出貨動能，投信大舉砍倉

康那香

(9919)

5.04

防疫概念股調節壓力龐大，股價弱勢整理，KD指標進入低檔區

聯上發

(2537)

4.85

外資連四日砍倉，股價帶量重挫，面臨年線保衛戰

矽力-KY

(6415)

4.80

高價股市場追價意願不足，外資獲利了結減碼，KD指標交叉向下

製表：陳昱光

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組