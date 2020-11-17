南電、國巨 法人大加碼 獲利連三季成長

台股強勢攻堅行情，11月來累計大漲1,005點且指數創13,551.83點歷史新高，16日Q3財報出爐，以南電（8046）、國巨（2327）及統一（1216）等十檔優質股單季財報稅後盈餘呈現連三季獲利揚升，近期獲法人買盤大舉加碼。

檢視十檔優質股財報獲利連三季揚升，且同獲11月來法人買盤青睞加碼，電子股有南電、國巨、明基材、聯詠、中美晶、萬潤、佳邦等七檔，多為受惠電子次產業景氣佳及需求強，帶動價格上揚及出貨成長；傳產股有統一、陽明、東和鋼鐵等三檔，主要為內需及原物股。

印刷電路板廠暨IC載板廠南電前三季稅後盈餘23.42億餘元，其中第三季稅後盈餘10.43億元，為2011年第四季以來單季獲利新高，而南電上周公布10月營收36.02億元，也有月增3.16％、年增21.55％，維持成長表現。

被動元件大廠國巨前三季稅後盈餘92.72億餘元，超越去年全年獲利69.44億餘元，其中第三季稅後盈餘達36.27億餘元，即占約四成。矽晶圓廠中美晶前三季稅後盈餘45.72億餘元，第三季稅後盈餘16.71億餘元。IC設計廠聯詠第三季稅後盈餘34.05億餘元，相較前三季稅後盈餘81.73億餘元，占比也達41％。

傳產業績股方面，食品大廠統一前三季稅後盈餘179.99億餘元，優於去年同期獲利161.93億餘元，第三季稅後盈餘71.63億餘元，占前三季獲利的39.80％。