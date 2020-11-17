台玻、彩晶 外資狂掃 EPS雙增逾4倍

上市櫃公司第三季財報16日全數出爐，每股獲利（EPS）呈現季增、年增都翻2倍以上，近達90檔，進一步篩選11月來外資強勁回補前十強個股，都各買超2,000張以上，計有台玻（1802）及彩晶（6116）等。

11月以來，外資累計已回頭買超上市股1,198億元，買超轉向股價低基期股，搭配第三季營運具有轉機、成長題材，積極加碼，推升近來股價強彈，買盤分散在太陽能、鋼鐵、玻璃、紡纖，以及因防疫帶來的視訊相關設備需求帶動相關概念股。

據統計，第三季EPS季增、年增「雙增」都在200％以上，的標的計有89檔，季增從2倍到66倍都有，年增也是從2倍到35倍以上，EPS能夠呈現跳躍式成長，多屬中小型股居多，並分散在各產業次族群。

然而搭配法人買超前十強，11月來外資買超都在2,000張以上，如台玻及彩晶都在1～3萬張之間，顯示外資買盤力道相當強勁；依外資買超排序前十強個股包括台玻、彩晶、國碩、凌陽、茂矽、中纖、燁輝、聲寶、圓展、昆盈等。另陽明、明安、聚隆、撼訊、亞諾法、陸海及榮創等，11月來外資也回補買超千張以上。

投資專家指出，第三季隨著疫情好轉，訂單回流，獲利成長不令人意外，但也較去年第三季同步激增，實屬相當不易，塑化、鋼鐵等均為景氣循環股，下半年之後營運跳增；至於防疫帶動視訊會議、遠距辦公及遠距教學等商機，也在第三季展開成長爆發力；太陽能股從谷底爬升，未來拜登全力推動政策受惠，都樂觀看待。