11/17盤前掃描》再釋疫苗利多 歐美股市樂
2020年新冠病毒打亂了全球市場步調，投資人無不引頸期盼著疫苗問世的那一天，繼上周輝瑞公布疫苗的正面消息後，莫德納也於本周為市場注入一劑強心針，尤其該藥廠疫苗的儲存環境要求較低，讓外界對於疫苗存放及運輸的擔憂也減緩不少。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
比輝瑞還厲害！ 莫德納新冠疫苗有效達95％
莫德納疫苗比輝瑞疫苗更具優勢，它不需要像後者必須儲存在攝氏負75度的低溫，只要在負20度的環境，也就是一般冷凍庫即可，而且存放時間可達30天，也比輝瑞的5天更長…閱讀全文
台積創天價 54萬股東賺好賺滿
台積電挾帶ADR領先創高指路，股價一飛衝天，所有股東的投資報酬皆為正數。換句話說，只要在16日之前就已持有1張台積電的投資人，一天帳面上就等於領到了「22K」的大紅包…閱讀全文
特斯拉將納入標普500指數 盤後股價飆
標普全球公司（S&P Global）周一（16日）宣布，特斯拉將在12月21日交易前加入標普500指數。根據周一的收盤價，特斯拉進入後將成為標普500指數中最具價值的10家企業之一…閱讀全文
國壽超驚奇 前三季賣股債海賺千億
即便實現資本利得逾千億元，國壽執行副總林昭廷表示，9月底國壽在淨值項下金融資產未實現利益還有1,262億元，其中股票部位未實現利得占超過1/3，即有高達400多億元的股票增值利益…閱讀全文
美股︱疫苗再傳捷報 道指、標普創新高
繼輝瑞之後，Moderna疫苗也傳捷報，提升市場對經濟復甦的期待，周一道瓊工業指數盤中一度勁揚484點，來到29,964點，創下盤中新高；收盤漲470點，與標普500指數同步創下收盤新高…閱讀全文
RCEP服貿開大門 史無前例
中國商務部國際司16日表示，中國在RCEP的服務貿易開放承諾上，已達到現有自貿協定的最高水準，其中包含金融、電信、專業服務三個附件，進一步提升開放承諾…閱讀全文
Q3財報出爐 五天王大秀肌肉
股王大立光近期受華為出貨受制影響，股價表現相對溫吞，但公司獲利實力不容小覷，第三季EPS達43.74元，前三季合計每股賺進131.03元，為唯一家前三季EPS已突破百元的上市櫃公司…閱讀全文