台積創天價 54萬股東賺好賺滿

台股權王大顯神威！台積電16日股價飆漲4.76％，最高來到484.5元，刷新歷史新高價位，持股占比最高的外資仍是最大贏家，且先前因台股回檔短暫入住「套房」的股民帳上也都順利解套，逾54萬名股東全數賺錢，單日零股交易股數更衝出近百萬股大量，押寶「護國神積」後續漲勢。

台積電16日美股早盤股價開高98.8美元，上漲6％，可望助攻17日台積再創新高。

台積電挾帶ADR領先創高指路，以及接單動能看好、資金行情助陣等利多題材點火，股價一飛衝天，單日大漲22元，收盤價登上484元歷史新高，所有股東的投資報酬皆為正數。換句話說，只要在16日之前就已持有1張台積電的投資人，一天帳面上就等於領到了「22K」的大紅包。

根據最新資料顯示，截至13日為止，台積電股東人數為54.12萬人，共嘗股價創高甜頭。其中，持股人數最多的是零股投資人達23.93萬人，另持有1到5張的投資人也有23.72萬人，兩者合計占台積整體股東約88％；而持股千張以上的大股東則有1,492人，持有台積比重高達9成，帳面獲利豐厚。

凱基投顧董事長朱晏民表示，台積受惠市場傳出蘋果、高通、輝達及聯發科等四大客戶追單，產能滿載訂單排到明年下半年，扮演台股最強發動機。另外，科技族群未來獲利正向，目前正值傳統旺季，以及資金行情由匯轉股的力量也不容小覷。

台積電自7月28日盤中見到466.5元高點後，股價一直未脫高檔修正格局，在外資火力全開，強勢吸納市場籌碼帶動下，16日一吐近4個月的盤整悶氣，成交量較上周五增加逾一倍，達8.33萬張，官股券商則逢高了結4,557張，連續四個交易日減碼。

值得注意的是，台積電不僅現股交投火熱，零股市場也同步爆出高人氣，16日盤中零股交易成交股數達79.19萬股，盤後也有14.59萬股成交，合計達93.79萬張，創下台積在零股交易史上的次高紀錄。

券商主管分析，台積電帶量大漲，從過去交易經驗來看，零股與現貨市場連動程度高，一般來說，零股成交量應該跟隨現股，爆出波段新高大量。但仔細觀察台積16日盤中、盤後零股交易股數並未超越10月29日的113.43萬股，顯示零股投資人對台積後市抱持樂觀期待，導致交易狀況出現惜售氣氛，看好個股長多表現，未因短線衝高就獲利出場，選擇繼續「抱緊處理」。