外資買超228億 台股飆漲278點仰望13,600

台股收漲278.5點續創新高 法人：多頭格局未變

在權值股台積電領軍下，台股今天開高勁揚，終場大漲278.5點，收在最高13551.83點，續創收盤歷史新高；分析師表示，若量能維持2000億元以上且電子成交比重達7成，台股短期可望維持多頭格局。

美股上週五收紅，道瓊指數大漲近400點，帶動台股今天開盤後氣勢如虹，一路向上突破13300點、13400點、13500點大關，終場收在最高13551.83點，大漲278.5點，漲幅2.1%，成交值新台幣2346.91點。

電子股今天表現強勢，上漲3.03%，成為大盤攻堅主力；觀光、汽車、玻璃上漲2.27%、2.06%、2%；金融股漲0.79%。

權值電子股台積電上週五美國存託憑證大漲近3.8%創新高，今天盤中股價最高來到484.5元，續寫新高，終場收在484元，漲幅4.76%，成交量高達8.16萬張。

蘋概股指標鴻海漲1.47%，收82.6元，站上5日線，成交量逾5.02萬張。股王大立光早盤開高，但後繼無力翻黑，終場下跌1.19%，收在3320元，失守5日均線約3324元。第3季獲利創新高的代工廠廣達大漲6.43%，收在76.1元。

其他熱門族群以砷化鎵（PA）類股表現較佳，宏捷科早盤攻上漲停119元直到終場，成交量超過3.84萬張；穩懋漲4.24%，收332元；全新漲3.41%，收91元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，今天台積電股價創新高，帶領加權指數轉強，若未來幾天成交量能維持在2000億元至2500億元間，且電子成交比重在7成以上，代表資金真正看好台股後續表現，短時間多頭格局不會有太大改變。

另外，八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.57%、食品股跌0.34%、塑化股漲0.48%、紡織股跌0.6%、機電股漲2.95%、造紙股漲0.65%、營建股漲0.01%、金融股漲0.79%。

委買張數1538萬9181張，委賣張數1096萬6688張，成交張數674萬9090張。

收盤時上漲546家，下跌326家，持平88家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、聯電、富邦VIX、群創、長榮。

漲幅前5名個股為正達、嘉聯益、晶心科、光罩、海華。

跌幅前5名個股為鈞泰、正峰、捷泰、南緯、國碩。

三大法人買超台股263.65億元

台股今天漲278.5點，收在13551.83點，成交值新台幣2346.91億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣263.65億元。

自營商買超35.58億元，投信賣超0.63億元，外資及陸資買超228.7億元。

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