主力群作價互別苗頭 20檔紅光耀眼

台股今開高走高，盤中與收盤的最高價都是13551.83點，雙創歷史新高；新台幣兌美元匯價方面，早盤一度突破28.5元前央行總裁彭淮南防線，迄午盤也仍大漲3.46角，暫報28.501元，顯示短期國際熱錢，持續對台灣股市、匯市與房市青睞有加，值持續追蹤。

上市、櫃股票短線在主力群作價不手軟，及法人認養的股票，似有意在今年底前大幅拉抬一波作帳行情下，使周一開高走高攻頂的股票達20檔，若進一步計算單日漲幅逾6%者，則更達50檔股票。

今大紅燈籠高高掛者，包括正達、嘉聯益、晶心科、海華、光罩、宏捷科、青雲、康全電訊、北基及建錩等20支，而漲幅逾6%以上者，包括台燿、王品、廣達、創意、旺矽、精材及濱川等計50支。

上市、櫃股票短線仍有逆勢大跌者，包括鈞泰與和進兩檔高掛跌停板；另有捷泰、正峰、台翰、茂綸、國碩、陸海及德宏等20檔單日跌幅逾5%，表現不如人意。

量能方面，上市股票單日成交量列前10名者，包括聯電、群創、長榮、台積電、友達、嘉聯益、華邦電、旺宏、中信金及鴻海等。

上櫃股票單日成交量前10名者，包括金居、精材、均豪、宏捷科、旺矽、鴻碩、茂迪、穩懋、佳邦及同致。