上市、櫃企業營運快報

今（11/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東陽（1319）自結10月合併稅前淨利9,620萬元、年減40.74％，累計前十月合併稅前淨利7.55億元、年減61.16％，累計每股稅前淨利1.38元。

2.2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）評比結果剛公布，中鋼公司連續9年入選DJSI成分股企業，日前亦獲得《天下雜誌》評鑑為2020「天下企業公民獎」大型企業組TOP50，顯示中鋼公司永續經營的努力及成果獲得國際投資機構及國內社會的高度肯定。

3.寶佳集團增持鑄件大廠永冠-KY持股比重提升到12.93%，仍居第2大股東。展望第4季營運，永冠-KY表示第4季出貨量可在第2季基礎上小幅成長。

4.石英元件大廠晶技自結前10月稅前淨利新台幣13.48億元，大幅年增124.6%，累計每股稅前純益4.35元。法人估晶技今年獲利可倍增衝新高。

展望第4季，法人指出，第4季蘋果5G版iPhone出貨有助晶技石英元件拉貨力道，5G電信設備以及網通Wi-Fi 6等石英元件訂單持穩，防疫宅經濟應用包括筆記型電腦及平板等石英元件穩健。

法人預估晶技第4季業績有機會逼近31.5億元，較第3季小幅成長續創新高，預估第4季毛利率有機會落在29%到30%區間。

5.美國家具大廠客思達-KY受惠美國民眾購買家具意願增溫，第3季每股盈餘（EPS）達1.08元，連兩季獲利；中國童裝大廠淘帝-KY因疫情及水災雙重因素衝擊，前3季每股大虧14.44元。

6.本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆開平盤；業者表示，國際廢鋼雖呈現漲勢，但已來到相對高檔，令國內廢鋼商抱持保守態度，穩定收料、供料，不敢過度樂觀囤積，因此鋼廠收料狀況仍穩定，本周會繼續觀察行情走勢，加上鋼筋買氣亦平穩，因此決定平盤。