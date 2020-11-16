今日焦點股 重點摘要

今（11/16）日熱門焦點股如下：

（1）老字號建商皇普（2528）業績出現轉機，董事長蘇永平主導經營權的新團隊，正式入主後，第一筆新案桃園楊梅「皇普鉑苑」的使用執照，近期展開交屋，市場預期第四季可望邁向入帳的高峰，未來幾年業績能見度明朗，今（16）日買單卡位，股價大噴出，逾26元大關，創歷年新高點。

皇普上周舉辦法說會，業績能見度受到認同，今天皇普價、量齊揚，盤中漲幅逾5％，盤中最高達26.1元，躍居為營建股盤中焦點。

皇普預計第4季將有桃園楊梅「皇普鉑苑」交屋入帳，2021年還有台南、林口兩案將完工入帳。

法人認為，皇普近三年推案積極，銷售業績搶眼，預期2021年起，全年有機會轉虧為盈。

皇普新團隊蘇永平自2017年接掌皇普，並帶領新積極購地、推案，今年第四季將開花結果，第一個完工個案可望作出貢獻，預計第4季總銷約15億元的「皇普鉑苑」能完工入帳。

此外，明年還有台南東區「皇普文苑」及機捷A7重劃區的「皇普MVP」完工入帳，兩案合計總銷近30億元。（工商時報 蔡惠芳）

（2）中租-KY（5871）14日於美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團公布，2020年道瓊永續指數評選結果，同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，為台灣第一家入選的KY企業，也是台灣唯二在「綜合性金融服務」產業入選的企業。使得該股股價在14日股價再度創歷史新高。

中租控股董事長陳鳳龍表示，中租控股長期推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）績效，致力於企業永續經營，與國際接軌，此次入選亦展現良好表現成果。

道瓊永續指數（DowJones Sustainability Index，簡稱DJSI），是全球最具公信力的永續評比之一，此指數每年從全球各產業數千家企業中挑選，在永續性上表現最好的前10％公司納入指數。

中租控股本次在稅務政策、社會報告及環境報告等3項指標獲得滿分肯定，在培育關鍵人才、人權、行為準則、風險管理及資訊安全等重要項目亦展現亮眼成績。

中租控股不畏疫情影響，持續展現強勁成長動能，2020年前3季累計稅後純益已達新台幣123.8億元，累計每股稅後純益（EPS）為8.96元，年增8％，在疫情期間仍然創下上市以來同期新高表現。

中租控股除了本業亮眼的財務績效，今年持續在「社會」、「環境」與「公司治理」等領域也獲國內外多項肯定，包括獲選第六屆台灣上市櫃公司治理評鑑排名前5％企業。

連續2年獲選「台灣永續指數（FTSE4Good Index）」成份股；連續6年入選摩根史坦利（MSCI）全球永續指數成分股、公司治理100指數..等，積極扮演社會公民的角色也獲得各界肯定。（工商時報 黃惠聆）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：上周五ADR漲3.79%，加上急單助攻營運，今早股價再寫474.5元新高紀錄、市值攀逾12.21兆元。

2.南亞科(2408)：Q4展望樂觀，今早隨大盤續漲逾3%。

3.聯電(2303)：上周五獲外資擴大買超、ADR漲2.02%，今早量價齊揚，躍過月線。

4.威致(2028)：前三季獲利較去年同期翻倍、10月營收年增17.96%，上周五獲外資大舉買超232張，激勵今早股價急拉漲停。

5.三陽工業(2206)：前3季每股盈餘2.19元，上周獲買超計592張，今早一度放量飆漲逾9.5%。

6.華紙(1905)：漿價低迷，前3季每股虧0.2元，擬砸重金轉型發展非塑材料，今早股價漲逾2%反應。

7.創意(3443)：Q4營運看旺，業績拚季季增，早盤強漲逾4.5%，觸及341.5元。

8.廣達(2382)：Q3獲利登峰、前3季賺贏去年全年，Q4拚更賺，股價上漲逾4%。

9.美食-KY(2723)：後市看俏，三大法人力挺，晨盤高漲逾6.5%。

10.立積(4968)：WiFi6、5G激勵展望帶旺，外資續回補，人氣不滅，早盤上攻逾5%，登波段新高價。

11.萬海(2615)：運價漲，Q4獲利靚，買單仍積極，股價走揚逾2%，一度登上32.25元，重登5日線。

12.矽力-KY(6415)：Q3每股盈餘創高，前3季賺逾2股本，明年營收續拚高，外資轉買超，晨盤漲逾5.5%。

13.智邦(2345)：Q4不淡，今年可望賺贏去年，晨盤一度帶量大漲逾3%，登波段高。

14.全新(2455)：買盤點火，今大漲6%拉出長紅棒，衝上4個月高。

15.集盛(1455)：今祭庫藏股護盤，股價強彈5%，寫波段高。

16.茂林-KY(4935)：NB需求旺，Q4營收攀高峰，早盤差一檔亮燈漲停，觸及半年線。

17.帆宣(6196)：應材看好來晶圓廠設備後市強勁需求，受惠產業面利多，今早大漲逾3%。

18.臻鼎-KY(4958)：10月營收創1年來單月新高，法人賣超但低檔買盤積極，今日彈升2%以上。

19.台郡(6269)：Q4營運站高峰加上股價處低檔，多方動能強，今早走高2.5%，挑戰120元。

20.皇普(2528)：業績年年高無虞，股價起飛逼近27元，超過半根漲停板。

21.可寧衛(8422)：內外皆美明年營運看俏，高檔整理結束今早量價齊揚，創逾3個月高價。

22.弘塑(3131)：前三季賺近一股本，明年營運勝今年，今早跳漲3%，挑戰380元壓力帶。

23.建錩(5014)：前三季轉盈，外資上周五買超恭賀，今早挾量開高後疾拉漲停鎖死。

(時報資訊)

（4）連鎖餐飲集團王品(2727)受惠營運體質調整績效顯現，兩岸事業群營運績效同步強勁復甦，激勵股價自上周起發動上攻，今（16）日持續開高走揚、一舉站回百元關，最高上漲4.71％至104.5元，創2018年6月中以來2年5個月高點。

王品早盤維持逾4.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班，以4日起漲點起算，8天已飆升逾37％。三大法人11月以來亦持續偏多操作，近2周合計買超王品1510張，其中上周買超張數跳增至1389張。

王品第三季合併營收44.59億元，季增27.99％、年增6.03％，改寫歷史次高。毛利率48％、營益率8.95％，分創3年半、近6年半高點。歸屬母公司稅後淨利2.73億元，季增達3.23倍、年增近1.12倍，每股盈餘（EPS）3.6元，雙創近6年半高點。

其中，台灣事業群營收29.04億元，季增達35.27％、年增達12.74％，營益率9.83％，優於第二季6.63％及去年同期6.91％。中國大陸事業群營收15.54億元，季增達45.75％、年減3.81％，營益率達7.3％，遠優於第二季1.56％及去年同期負0.24％。

受惠連假聚餐意願暢旺，王品10月自結合併營收14.46億元，月增9.49％、年增18.03％，續創同期新高。其中，台灣事業群9.3億元，月增8.35％、年增23.81％，連6月改寫同期新高。中國大陸事業群5.1億元，月增11.63％、年增8.79％，亦突破疫情前水準。

累計王品前10月自結合併營收123.38億元、年減9.68％，雖續處近7年同期低點，但衰退幅度自12.27％收斂至個位數百分比。其中，台灣事業群86.2億元、年增5.23％，擺脫疫情陰霾，中國大陸事業群37.2億元、年減32.02％，但幅度較前三季35.88％收斂。

展望後市，王品對第四季營運審慎樂觀，並看好冬季鍋物需求，積極積極加速布局六都。其中，「青花驕」明（17）日將在光復南路開出第5家店，「和牛涮」年底前將一舉開出台北林森北、台中北屯、板橋板橋3店，「聚 北海道鍋物」亦將在台中開出2間新型態店。

同時，王品持續研發新產品進軍各式館外通路，搶攻「宅經濟」商機，其中「12MINI」攜手萊爾富推出的2款聯名鮮食，單月銷售可望突破6萬碗。子公司萬鮮今年亦將加碼攜手超商雙雄及電商平台momo，新推通路限定年菜組合，多方衝刺營運成長動能。（時報資訊 林資傑）

（5）美股道瓊指數上週五大漲近400點，台積電ADR漲3.79%，收93.22美元，創歷史新高，台積電今天股價早盤達新台幣475元，刷新歷史新高價，市值逾12.2兆元。

台積電決定明年1月1日起調整薪資結構，部分變動薪酬將轉換為固定薪酬，固定薪酬將調高20%。儘管調整前後員工整體薪酬變動不大，市場認為，台積電大舉調高固定薪酬，展現對未來營運表現的高度信心。

蘋果（Apple）公司擴大自主研發晶片，法人預期，台積電營運可望受惠，繼iPhone、iPad處理器後，蘋果專為Mac設計的M1晶片也由台積電5奈米代工生產，明年蘋果處理器出貨量可望增加19%。

高通（Qualcomm）、超微（AMD）、聯發科與輝達（NVIDIA）需求暢旺，此外，英特爾（Intel）處理器委外代工趨勢日益明朗，都是台積電未來營運成長動能。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五開高走高，終場收在93.22美元，漲3.4美元，漲幅3.79%，創歷史新高。台積電今天在市場買盤湧入下，股價同步走高，早盤達新台幣471元，漲9元，刷新歷史新高價，市值增加2333億元，攀高至12.21兆元。（中央社）